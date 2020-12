Ministeri Lintilän aloitteesta kaivoslain huolellisesti valmisteltu muutosesitys siirtyi lisätutkimuksiin, joten lain voimaantulo viivästyy ainakin vuodella. Tänä aikana tulisi eduskunnan vastaavasti pidättyä kaivosalan toimintaan liittyvistä rahoituspäätöksistä, sillä nykyisin käytössä oleva laki ja sen puutteellinen valvonta ei tunnista kaivosyhtiöiden vastuuta.

Ympäristövahinkojen siivoaminen on joko tekemättä tai jäänyt veronmaksajien kustannettavaksi. Laajalti tunnettu esimerkki geologien vaikutusvallasta Suomessa on Talvivaaran kaivostoiminta, jolla on edelleen vahva poliittinen tuki. Myös EU tukee tätä kaivosta, sillä siitä on tulossa EU:n suurin uraanikaivos.

Geologit viherpesevät toimintaansa kestävänä kaivostoimintana. Sen sijaan, että panostetaan vesistöjämme pilaaviin kaivoksiin, tulisi kehittää metallien kierrätystä. Kaatopaikat ovat tulevaisuuden kaivoksia.

Kirsti Pääkkönen

Helsinki