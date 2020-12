IPS/Daniel Gutman

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan yhä enemmän, mutta tavoitteet ovat silti kaukana.

Uusiutuvan energian tuotanto on Argentiinassa vahvassa kasvussa, suurelta osin kiinalaisten avustuksella. Lippulaivahanke on syksyllä avattu Caucharin aurinkovoimala: lähes miljoona aurinkopaneelia ja 300 megawattia.

Voimala sijaitsee Jujuyn maakunnassa Punan ylängöllä yli 4 000 metrin korkeudessa, 1 700 kilometriä Buenos Airesista, lähellä Chilen ja Bolivian rajoja. Seutu on kuivaa ja autiota, ja korkeuden takia hengittäminen on raskasta. Matkustajan silmiin ei osu muuta kuin lampaitaan kaitseva paimen ja lähestyvää autoa säikkyen pakeneva vikunjalauma.

Punan ylänkö on aurinkovoimalalle paras ympäristö. Auringonvalo on voimakasta läpi vuoden, mutta ilma on viileää.

Vuoden 2018 syyskuun ja lokakuun 2019 välisenä aikana tämän maiseman halki jyristi 2 664 konteilla lastattua rekkaa. Ne toivat kiinalaista teknologiaa chileläisestä Antofagastan satamakaupungista Tyynenmeren puolelta ja Atlantin puolelta argentiinalaisen Zaraten satamasta.

– Tämä on Etelä-Amerikan suurin toiminnassa oleva aurinkovoimala. Kunhan säädöt saadaan valmiiksi, siitä tulee myös maailman tehokkaimpiin lukeutuva aurinkovoimala. Uskomme sen lisäksi nopeuttavan energiantuotannon muutosta koko alueella, voimalaa pyörittävän Cauchari Solarin presidentti Guillermo Hoerth sanoo.

ILMOITUS

Jujuyn maakunta omistaa yhtiön.

Suuri potentiaali, hankala maantiede



Cauchari on vuonna 2015 säädetyn uusiutuvan energian tukilain suurin menestystarina. Lain voimassaoloaikana maassa on käynnistetty 135 uusiutuvan energian projektia, joiden yhteiseksi tehoksi tulee kaikkien valmistuttua 4 776 megawattia. Investointien rahallinen arvo lähenee seitsemää miljardia euroa.

Kolme vuotta sitten Argentiinan sähköstä tuotettiin uusiutuvasti alle kaksi prosenttia. Tämän vuoden lokakuussa osuus oli jo 11,9 prosenttia. Lain mukaan vuoteen 2025 mennessä pitäisi päästä 20 prosenttiin.

Asiantuntijoiden mukaan tavoitetta on lähes mahdoton saavuttaa. Pääesteitä ovat maailmanlaajuinen talouskriisi ja Argentiinan omat rahoitusongelmat. Ja muitakin esteitä on.

– Argentiina on suuri maa, jossa on suuri potentiaali aurinkoenergialle kaukana pohjoisessa ja tuulienergialle etelässä. Ongelmana on sähkönsiirto kulutuskeskuksiin. Suurjännitelinjoista on pulaa, eikä uusien rakentamista suunnitella, taloustieteilijä Julián Rojo selittää. Rojo työskentelee Instituto Argentino de la Energia ”General Mosconi” -tutkimuslaitoksessa.

Vuonna 1999 rakennettu, käyttämättömänä ollut suurjännitelinja onkin yksi syy Caucharin voimalan rakentamiselle juuri Punan alueelle. Linja rakennettiin sähkönvientiin Chileen, mutta vuonna 2006 Argentiina lakkasi myymästä sähköä Chilelle.

Laajennuslupa Pacha Mamalta



Koska suurjännitelinjassa riittää kapasiteettia, Jujuyn kuvernööri Gerardo Morales vieraili lokakuussa Caucharissa, uhrasi paikallisten alkuperäiskansojen Äiti Maalle, Pacha Mamalle, ja pyysi lupaa aurinkovoimalan laajentamiselle.

– Olemme jo suunnitelleet laajennuksen ja luotamme siihen, että Kiina rahoittaa sen aivan kuin jo käyttöön vihityn voimalankin, Caucharia pyörittävän valtiollisen energia- ja kaivosyhtiön presidentti Felipe Albornoz sanoo.

Kiinan valtion omistama Eximbank rahoitti suurimman osan rakennustyöstä 270 miljoonan euron lainalla, jota maakunta maksaa takaisin 30 vuotta 2,9 prosentin vuotuisella korolla.

IPS/Daniel Gutman

Maakunta aikoo myydä energiaa valtakunnallisille sähkömarkkinoille noin 20 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaksi prosenttia voitoista menee alkuperäiskansa kollan jäsenistä koostuvalle Puesto Seyn yhteisölle, joka yhteisesti omistaa aurinkopaneelien peittämän maan.

Ironista kyllä, Puesto Sey ei kuitenkaan saa sähköään Caucharista, sillä sitä ei ole liitetty valtakunnalliseen sähköverkkoon. Diesel-käyttöiset generaattorit tuottavat kylän sähkön, kuten useimmissa muissakin ylängön kylissä ja pikkukaupungeissa.

Kansallinen energiateollisuus on vielä kaukainen unelma



Caucharin merkitys paikalliselle työllisyydelle on vähäinen. Kaksi vuotta kestänyt rakentaminen työllisti 1 500 ihmistä, mutta valmis voimala tarvitsee vain 60–70 erikoistunutta teknikkoa.

Guillermo Hoerth arvelee, että rakentaminen toi maakuntaan noin 82 miljoonaa euroa, sillä 22,7 prosenttia voimalan komponenteista tehtiin kotimaassa. Argentiina ei silti ehkä koskaan pysty toimittamaan suuremmassa määrin paikallista teknologiaa mittaviin uusiutuvan energian hankkeisiin.

– Haaveilen kansallisen uusiutuvan energian teollisuuden kehittämisestä, mutta se on vielä kaukainen unelma. Kiinan hinnat ovat niin halvat, että se on vallannut markkinat, Hoerth harmittelee.

Englanninkielinen versio