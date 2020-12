Sampsa Hannonen

Joulupukin pajakylässä paiskitaan hommia koronasta huolimatta, mutta mitä itse Joulupukki on toivonut lahjaksi?

Korona heijastelee myös joulunviettoon, jonka takia Joulupukkikin on joutunut uusien haasteiden eteen. Yksi asia on kuitenkin varma: joulua ei peruta ja lahjat jaetaan.

Paksut lumihiutaleet leijailevat taivaalta maahan, ja joululaulu raikaa Joulupukin Pajakylän kovaäänisistä. Liiemmin muita ääniä ei kylässä kuulu, varsinkaan turistien.

Aivan kuten muukin matkailu, joutuu myös Pajakylä sinnittelemään koronatalven keskellä. Tyhjät liiketilat täyttää korkeintaan henkilökunta.

Luonnollisesti, aivan poroaitausten vieressä sijaitsee Joulupukin toimisto. Korkea katto erottuu muista rakennuksista. Pyramidin muotoisen katon sisällä sijaitsee aikakone.

Toimiston arkeen koronan ei ole annettu liikaa vaikuttaa. Hiljaisesta sesongista huolimatta toimistossa käy vilske. Joulua korona ei peru. Sen sijaan joulun valmisteluihin korona on vaikuttanut.

– Olemme tehneet täällä paljon toimenpiteitä, jotta voimme jatkaa työtä joulun eteen turvallisesti. Suojamaskia käytetään tilanteen niin vaatiessa ja minullekin on annettu tällainen pleksilevy, jotta voin jutustella ihmisten kanssa. Olenhan aika isokokoinen, joten tämä pleksikään ei ole pienimmästä päästä. On tärkeää muistaa turvallisuus, sanoo Joulupukki.

ILMOITUS

Joulupukki muistuttaa, että juhlapyhänä olisi tärkeää pysähtyä.

– Lapset ovat olleet huolissaan miten lahjat toimitetaan ja kuinka edes koko joulua voidaan viettää. Olisi kuitenkin tärkeää, että ihmiset ikään kuin pysähtyisivät näinä vaikeina aikoina.

Aineettomat lahjat lasten suosiossa



Poliittisen korrektisti, mutta jämäkästi keskusteleva Joulupukki ei virkansa puolesta voi liian jyrkin sanankääntein ottaa kantaa maailmanmenoon.

Koronaviruksen aiheuttamat haasteet mietityttävät lapsia ympäri maailman. On huhuttu, että Pukki tulisi jouluna savupiipusta, kuten hän tekee Yhdysvalloissa. Näin lahjojen jako kävisi koronaturvallisesti.

– Pajan tontut ovat olleet koko syksyn ahkeralla päällä ja mahdollistaneet minulle virtuaalisia tapaamisia lasten kanssa. Näinä aikoina on oltava varovainen ja sopeuduttava. Lahjojen jakoon en ota kantaa. Se on yksi joulunihmeistä, eikä siitä hiiskuta.

Muuttuva maailma näkyy Pajakylään postitse saapuvissa lahjalistoissa. Siitä huolimatta Joulupukki haluaa korostaa, että lapset ovat hänen uransa ajan pysyneet samanlaisina.

Sampsa Hannonen

– Aineettomat lahjat ovat nostaneet päätään. Paljon on tänä vuonna pyydetty terveyttä ja maailmanrauhaa, mutta perinteiset lelut ovat edelleen suosiossa. Itseasiassa yhdeksi suosituksi lahjaksi on noussut tänä vuonna yksisarvinen. Tätä toivoin myös itsekin, paljastaa Joulupukki.

Joulupukin ikä on salaisuus

Kulunut vuosi on ollut haastava, etenkin lapsille. Kouluarki on vaihtunut etäopetukseen ja kavereitakaan ei saa nähdä niin usein kuin haluaisi. Koronavuosi on ollut monelle lapselle ahdistavaa aikaa.

– Usein minulta kysytään ovatko lapset olleet kilttejä, mutta koen lasten olevan aina kilttejä, pohjimmiltaan hyviä. Aikuisille kiltteys taas on ajoittain haastavaa. Tontut ovat tehneet normaalia tarkkailutyötään kuluneen vuoden ajan, ja sellainen viesti on tullut, että joulu on tervetulleempi kuin koskaan, pohtii Joulupukki tonttujen havaintoja.

Joulupukki on nähnyt lasten ja nuorien kasvun. Ehkä paremmin kuin kukaan muu. Se, kuinka monta sukupolvea hän on nähnyt, jää kuitenkin salaisuudeksi.

– Ensinnäkin, voin tämän sinulle paljastaa, mutta kahdenkesken. Ikäni lukee ainoastaan yhdessä paperissa. Minulta löytyy poroajokortti ja siellä lukee syntymäajan kohdalla seuraavasti: ”kauan kauan sitten”, kuiskaa Joulupukki.