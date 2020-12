Presidentti Trump ilmoitti asian puheessa, joka julkaistiin myös Twitterissä.

Trump haukkui paketin sisältöä ”häpeälliseksi” ja vaati muun muassa, että yhdysvaltalaisille paketissa annettu 600 dollarin koronatuki kasvatettaisiin 2 000 dollariin per henkilö.

– Pyydän kongressia muuttamaan tätä aloitetta ja nostamaan naurettavan alhaisen 600 dollaria 2 000 dollariin tai 4 000 dollariin pariskunnalle, republikaanipresidentti sanoi.

Trump voi vielä kaataa esityksen veto-oikeudellaan. Trump ei suoraan uhannut esityksen kaatamisella, mutta antoi ymmärtää, ettei aio allekirjoittaa sitä nykymuodossaan.

Edustajainhuoneen demokraattipuhemies, Trumpin kanssa usein napit vastakkain ollut Nancy Pelosi tviittasi, että presidentin ehdotus voitaisiin ottaa tällä viikolla käsittelyyn yksimielisellä päätöksellä.

– Republikaanit kieltäytyivät toistuvasti kertomasta, minkä summan presidentti halusi. Lopulta presidentti on suostunut 2 000 dollariin, Pelosi tviittasi.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020