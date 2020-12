Lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen Biontechin kehittämä koronarokote suojaa luultavasti myös Britanniassa havaitulta koronaviruksen uudelta muunnokselta, arvioi Biontechin toimitusjohtaja Ugur Sahin saksalaislehti Bildin mukaan.

Lehden mukaan Sahin on kertonut saksalaiselle uutistoimisto DPA:lle, että tieteellisestä näkökulmasta todennäköisyys suojalle virusmuunnosta vastaan on korkea. Hänen mukaansa rokotetta on testattu jo noin 20 eri virusmuunnosta vastaan, ja rokotuksen synnyttämä immuunivaste on tehnyt kaikki nämä virusmuodot tehottomiksi.

Nyt virus on Sahinin mukaan muuntunut hieman aiempaa enemmän ja asiaa tulee tutkia, mutta yhtiö on luottavainen. Testeissä menee noin kaksi viikkoa.

Sahin arvioi rokotteen tehoa tuoretta virusmuunnosta vastaan myös saksalaisen alueellisen yleisradioyhtiö Südwestrundfunkin (SWR) haastattelussa. SWR haastatteli Sahinia sen jälkeen, kun yhtiöiden koronarokote sai myyntiluvan Euroopan komissiolta.

Euroopan komissio antoi maanantaina myyntiluvan Pfizerin ja Biontechin kehittämälle koronarokotteelle EU:n alueella. Komissio teki päätöksensä nopeasti sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto kertoi puoltavansa rokotteen käyttöä.

Suomessa taas perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan valtioneuvoston on määrä hyväksyä rokotusasetus tiistaina valtioneuvoston istunnossa. Sitä edellytetään, jotta rokotukset voivat Suomessa alkaa.

SWR:n mukaan Sahin ei ole vielä itse saanut rokotusta. Haastattelun tehnyt SWR:n päätoimittaja Fritz Frey tiedusteleekin Biontech-pomolta, eikö rokotteen ottaminen toimisi hyvänä esimerkkinä niille, jotka suhtautuvat rokotteeseen vastahakoisesti.

Sahin kertoo haluavansa tulla rokotetuksi, mutta painottaa sitä, että yhtiön tulee suojella ensisijaisesti työntekijöitään.

Yhtiön tulee hänen mukaansa valmistaa seuraavien 12 kuukauden aikana yli 1,3 miljardia rokoteannosta. Tämän vuoksi toimitusjohtaja kokee tärkeäksi sen, etteivät työntekijät joudu olemaan poissa töistä.

Yhdysvalloissa ensimmäiset ihmiset ovat jo saaneet Pfizerin ja Biontechin rokotteen. Moni poliitikko on ottanut rokotteen televisiokameroiden pyöriessä ja salamavalojen räpsyessä.

Näin on tehnyt muun muassa maan seuraava presidentti Joe Biden, joka otti rokotuksen maanantaina suorassa tv-lähetyksessä. Bidenin rokotus oli osa kampanjaa, jonka tarkoitus on lisätä amerikkalaisten luottamusta rokotukseen.

78-vuotias Biden sai Pfizerin ja Biontechin valmistaman rokotteen Newarkin kaupungissa Delawaren osavaltiossa sijaitsevassa sairaalassa. Bidenin avustajien mukaan tulevan presidentin puoliso Jill Biden oli saanut rokotuksen jo tätä aiemmin.

Bidenin ohella Yhdysvaltain eturivin poliitikoista myös varapresidentti Mike Pence vaimoineen on ottanut rokotteen.

Väistyvä presidentti Donald Trump ei ole kuitenkaan vielä ottanut rokotetta. Trumpin on kerrottu uskovan siihen, että hänelle on jo syntynyt luonnollinen immuniteetti virusta vastaan. Trump sairasti viruksen aiheuttaman covid-19-taudin lokakuussa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan maan korkein lääkintäviranomainen Jerome Adams pönkitti osaltaan Trumpin argumenttia viikonloppuna. Hänen mukaansa presidentille on kehittynyt tartuntansa vuoksi vasta-aineita ja tällaisessa tilanteessa viranomaiset Adamsin mukaan voivat jopa kehottaa ihmisiä lykkäämään rokotteen ottamista.

Trump ei ole julkisesti juurikaan rohkaissut rokotteeseen epäilevästi suhtautuvia kansalaisia ottamaan rokotetta.

Vaikka julkiset rokotukset toimivat monien mielestä hyvänä esimerkkinä, on poliitikkojen rokotehalukkuus kuitenkin herättänyt keskustelua Yhdysvalloissa. Toisten mielestä päättäjien priorisointi esimerkiksi ikäihmisten ohitse on kyseenalaista.

Myös aiemmin koronapandemiaa vähätelleiden poliitikoiden rokotusinto on herättänyt kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

New York Times nosti Pencen aamuisessa televisiolähetyksessä ottaman rokotuksen yhteydessä esiin ne lukuisat kerrat, kun varapresidentti on uhmannut pandemiasuosituksia. Keväällä Pence myös kirjoitti Wall Street Journaliin mielipidekirjoituksen otsikolla ”Koronaviruksen toista aaltoa ei ole”.

Demokraattien kongressiedustaja Ilhan Omar kertoi sunnuntaina Twitterissä, ettei hän aio ottaa koronarokotetta, sillä sitä eniten tarvitsevien tulisi hänen mielestä saada rokotukset ensi sijassa. Omarin mielestä on häpeällistä, että päättäjät saavat rokotteen ennen muita.

– Me emme ole tärkeämpiä kuin eturintamassa työtä tekevät, opettajat ynnä muut, jotka tekevät uhrauksia joka päivä. Tästä syystä en ota sitä (rokotusta). Ihmisten, jotka tarvitsevat sitä eniten, tulisi saada se, Omar kertoi Twitterissä.

It would makes sense if it was age, but unfortunately it’s of importance and its shameful.

We are not more important then frontline workers, teachers etc. who are making sacrifices everyday.

Which is why I won’t take it.

People who need it most, should get it.

Full stop. https://t.co/JQgMftm5wX

— Ilhan Omar (@IlhanMN) December 20, 2020