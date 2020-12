Lehtikuva/Tasos Katopodis

Yhdysvaltain talous on heikentynyt – sopu koronatukipaketista lisää rahaa ja työttömyyskorvauksia

Päättäjien oli pakko saada sopu liittovaltion rahoitukseen sidotusta koronatukipaketista, jotta liittovaltion hallinnon sululta voidaan välttyä.

Yhdysvalloissa puolueet pääsivät vihdoin sopuun laajasta elvytyspaketista, jonka on määrä kohentaa maan koronaviruspandemian runtelemaa taloutta. Sovittu paketti on kooltaan lähes 900 miljardia dollaria.

Paketti on hiertänyt republikaanien ja demokraattien välillä kuukausia. Sopu tarvitsee vielä sekä alahuoneen että senaatin hyväksynnän.

CNN:n mukaan sopimukseen lukeutuu esimerkiksi tukea pienyrityksille ja työttömille. Myös koronavirusrokotteiden jakeluun on luvassa tehostusta.

Tukipakettisovusta kertoi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell. Alahuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi ja senaatin demokraattien Chuck Schumer vahvistivat, että republikaanikollegoiden ja maan hallinnon kanssa on päästy sopuun.

Päättäjien oli pakko saada sopu paketista, jotta liittovaltion hallinnon sululta voitaisiin välttyä. Financial Timesin mukaan syynä tähän oli koronatukipaketin sitominen liittovaltion rahoitukseen.

Apua vähemmän kuin keväällä

Paketti tarjoaa kansalaisille muun muassa viikkotasolla 300 dollarin edestä lisää työttömyyskorvauksia ja 600 dollarin suuruisia tukimaksuja. Keväällä hyväksytty Cares Act -tukipaketti tarjosi yhdysvaltalaisille jopa 1 200 dollarin suuruisia tukia. Keväiseen pakettiin nähden maksujen suuruudet ovat siis vain puolet aiemmasta.

Kokoakin paketilla on huomattavasti vähemmän, sillä maaliskuussa hyväksytty paketti oli yhteensä 2,2 biljoonan suuruinen.

Pandemia on moukaroinut Yhdysvaltoja kovalla kädellä. Maassa on kirjattu eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa. Lisäksi Yhdysvaltain talous on heikentynyt ja työttömien määrät ovat olleet jälleen kasvussa edellisten kahden viikon aikana.

Maaliskuussa hyväksytyn 2,2 biljoonan dollarin tukipaketin on uskottu auttaneen maata välttymään huomattavasti pahemmalta taloudelliselta vahingolta. Pakettia kuitenkin kritisoitiin siitä, että liian suuri osa tukirahoista meni isoille yhtiöille kansalaisten ja pienten yritysten sijaan.