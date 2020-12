Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vuonna 2015 hyväksytyssä Pariisin ilmastosopimuksessa halutaan rajata maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tällä hetkellä ollaan kuitenkin tiellä, jolla päädyttäisiin noin 3,5 asteen nousuun vuoteen 2100 mennessä. Siitä huolimatta on Suomessakin tahoja, jotka varoittavat jopa ”ilmastohysteriasta”. Totuus on kuitenkin, ettei ilmastonmuutoksen torjumiseksi ole tehty läheskään tarpeeksi.

On hiukan outoa, että ympäristöjärjestöt, vihreät puolueet ja jopa vasemmistopuolueet ovat sulkemassa pois energiatuotannosta vähäpäästöisen energiantuotantomuodon ydinvoiman. Toki nuo organisaatiot ovat esittäneet perustelujakin kannanotoilleen paljolti argumenteilla, jotka ovat vääriä tai liioiteltuja.

Eräissä Euroopan maissa on toteutettu paljon myönteistä huomiota herättäneitä uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Kasvuluvut on saatu näyttämään hurjilta. Huomiotta vain on jäänyt, että eräiden toisten maiden ydinvoimahankkeet ovat lisänneet hiilidioksidipäästötöntä energiatuotantoa paljon nopeammin.

Vasemmistoliiton olisi otettava kantaa ydinvoimaan siten, että sen mahdollisuudet hyödynnettäisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Mikko Vuorinen

Helsinki