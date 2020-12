IPS/Mantoe Phakathi

Ongelmien lisäksi voisi tunnistaa myös onnistumiset.

Maailman ruokajärjestelmä on rikki, ja koronapandemia saa sen rikkonaisuuden näkymään entistä paremmin. Ruokaa tuotetaan, kuljetetaan ja prosessoidaan ympäristöä tuhoavalla tavalla. Lisäksi miljoonat jäävät ruokaa vaille.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan yli 820 miljoonaa ihmistä näkee nälkää. Toisaalta terveysjärjestö WHO kertoo, että vuonna 2016 maailmassa oli 1,9 miljardia ylipainoista aikuista.

Afrikan maissa maanviljelijät kasvattavat sellaista, mitä eivät syö – ja syövät sellaista, mitä eivät kasvata. Esimerkiksi Eswatinissa ei kasvateta riittävästi maissia maan 1,1 miljoonan asukkaan ruokkimiseksi, mutta sieltä kyllä viedään tonneittain sokeriruokoa Eurooppaan.

Joulukuun alussa ravitsemusasioihin paneutunut Barilla Center for Food and Nutrition Foundation järjesti kokouksen, jonka teemana oli maailman ruokajärjestelmän uudistaminen. Ellei niin tapahdu, maailmassa nähdään nälkää vielä vuonna 2030. Vuosi 2030 on YK:n asettama raja, jolloin nälän pitäisi olla eliminoitu.

Kohti terveellistä ruokavaliota



Maailman ruokatalous tulisi uudistaa, Columbia-yliopiston kestävän kehityksen keskuksen johtaja, professori Jeffrey Sachs totesi kokouksessa, että liian suuri osa ruuasta on epäterveellistä.

– Ruokaa ylijalostetaan lisäämällä siihen liikaa sokeria, ja se johtaa epäterveelliseen ruokavalioon. Voittoa tavoittelevat liikeyritykset ovat valmiita syöttämään ihmisille voimakasta riippuvuutta synnyttäviä ruokajalosteita. Ne ovat valmiita myös vaikuttamaan viranomaissääntelyyn, jotta haitalliset syömätavat leviäisivät, Sachs väitti.

– Ruokajärjestelmän muuttaminen on monimutkainen haaste. Ensin täytyy tietää, mihin suuntaan halutaan edetä, ja sehän on kohti kestävän maatalouden tuottamaa terveellistä ruokavaliota, Sachs totesi.

Ei pelkkää synkkyyttä

Järjestelmän muuttamiseen tarvitaan oikeita kiihokkeita, ja niiden luomiseen tarvitaan resursseja sekä poliittista tahtoa, huomautti Italian Emilia-Romagnan maakunnan varapresidentti Elly Schlein.

Teknologiset innovaatiot ovat muutokselle tärkeitä, mutta yhtä tärkeitä ovat ihmisten toimintaa muuttavat poliittiset päätökset ja valistus.

Monet valittelivat järjestelmän rikkonaisuutta, mutta Cornell-yliopiston professori Chris Barnett huomautti, ettei kaikki ole pelkkää synkkyyttä. Pandemiasta ja ilmastonmuutoksesta huolimatta maailman viljasadot ovat tänä vuonna olleet ennätykselliset. Barnettin mukaan tänä vuonna myös noin viidellä miljardilla ihmisellä on varaa terveelliseen ruokavalioon.

Ongelmien tunnistamisen lisäksi olisi hyvä tunnistaa myös se, missä on onnistuttu.

