Danny Dorling

52-vuotias Dorling toimii maantieteen professorina Oxfordin yliopistossa Englannissa.

Hän on kirjoittanut epätasa-arvosta ja julkisista palveluista. Hänen viimeisimmät kirjansa ovat Brexit and the end of empire (2019) Sally Tomlinsonin kanssa sekä What we can learn from the world’s happiest country (2020) yhdessä Annika Koljosen kanssa.

Joshua Virasami

30-vuotias Virasami on yksi Britannian Black Lives Matter -liikkeen keskeisimpiä hahmoja.

Liikkeen poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset nousivat otsikoihin viime kesänä, mutta alkusysäyksenä Britannian BLM:lle on ollut viharikosten kasvu jo brexit-äänestyksen jälkeen vuonna 2016.

Virasamilta ilmestyi syksyllä aloitteleville aktivisteille opas How to change it.

Runnymede Trust

Britannian johtava rodulliseen tasa-arvoon keskittyvä järjestö.

Vuodesta 1968 toiminut järjestö myös koordinoi maanlaajuista verkostoa, johon kuuluu yli 200 rasismia vastaan toimivaa järjestöä.