Rauha on merkittävä teema. Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen rauhanjärjestöjen kattojärjestön Rauhanliiton perustamisesta. Sain marraskuussa olla mukana seuraamassa rauhanliikkeen saavutusten juhlistamista Pasilan Rauhanasemalla. Tilaisuus puhutteli itseäni entisenä rauhankasvatuksen työntekijänä. Samaa yhteiskuntarauhan ja ympäristön kanssa sovinnossa elämisen aihepiiriä olen päässyt pohtimaan kuluneena vuonna myös vasemmistoliiton käynnissä olevassa periaateohjelman uudistamistyössä.

Voidaan sanoa, että rauhanpolitiikka on vasemmistolaisuuden ytimessä, sillä rauhanpolitiikka on edistyksellisen maailmankuvan ytimessä. Rauhantyötä tehdään paikallisesti kotonamme sekä kansainvälisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta. Usein rauhantyö jaetaan kahdentyyppiseksi: negatiiviseksi ja positiiviseksi rauhaksi. Negatiivinen rauhantyö tarkoittaa konfliktien poissaoloa, niiden purkamista sekä hallintaa. Positiivinen rauhantyö puolestaan on pitkäkestoisempaa toimintaa, joka tähtää yhteiskuntien muuttamiseen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä yhdessä elämistä tukevaksi. Rauhantyö kytkeytyy myös ekologiseen ympäristöpolitiikkaan ja tarjoaa valtavat päästöt tuottavan aseteollisuuden sijaan pohjan kestävämmälle luontosuhteelle.

Joulun alla on hyvä muistuttaa, että Jeesus oli ruskea pakolainen, joka murhattiin valtion sanktioimassa väkivaltakoneistossa. Tätä politiikkaa myös Suomi harjoittaa vuodesta toiseen. Yhteiskunnan päättäjien osalta toivoisinkin vastuun ottamista epäinhimillisestä turvapaikkapolitiikasta sekä asekaupasta, jota käymme parhaillaan sodassa olevilla alueilla.

On päättäjien vastuulla muuttaa maailmaa rauhanomaiseksi. Yksilötasolla voimme myös edistää rauhaa sekä ihmisarvoista elämää mahdollisuuksiemme mukaan lahjoittamalla esimerkiksi ruoka-apuun, tukemalla keräyksiä tai puhumalla ääneen eriarvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta työpaikoilla, kouluissa ja seurakunnissa.

Solidaarisuus ja rauhan sanoma ovat työtä ihmisten ja luonnon hyväksi.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.