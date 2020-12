Lääkärit Ilman Rajoja/Jarkko Mikkonen

Henriikka Ollila Valmistui lääkäriksi 2010 Erikoistui anestesialääkäriksi 2017 Päivätyössä Meilahden sairaalan teho-osastolla MSF:n lähettämänä Afganistanissa 2018 ja Gazan kaistaleella 2020 Lääkärit Ilman Rajoja

Médecins sans frontières Vuonna 1971 Ranskassa perustettu järjestö antaa sairaanhoitoa konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille ja ihmisille, joilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon

Ammuttujen kipuja Gazassa hoitanut anestesialääkäri Henriikka Ollila opetti palestiinalaisia hoitamaan luotien jättämiä ruhjeita ja vammoja.

Maaliskuun lopulla 2018 Israelin saartamalla Gazan kaistalla lähellä Israelin rajaa käynnistyi mielenosoitusten sarja, jonka surullisia tuloksia anestesialääkäri Henriikka Ollila oli Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) lähettämänä korjaamassa tämän vuoden tammi-helmikuussa.

Kymmenien tuhansien palestiinalaisten osoittaessa mieltään 30.3.2018 Israelin sotilaat tappoivat 19 palestiinalaista ja 1 416 loukkaantui.

Kohtalokkaan mielenosoituksen jälkeen gazalaiset alkoivat kokoontua joka perjantai Israelin rajalle, ja joka perjantai heitä ammuttiin rajan toiselta puolelta sekä kumi- että oikeilla luodeilla.

Vuoden 2019 loppuun jatkuneissa mielenosoituksissa kuoli kymmeniä ihmisiä, kymmeniä tuhansia haavoittui.

Kipulääkkeet

jäävät saarron taakse

MSF:n lääkäreillä on Gazassa hoidettavanaan erityinen potilasryhmä.

– Israelilaiset sotilaat ampuivat mielenosoittajia jalkoihin, Ollila kertoo.

Ollila hoiti ja opetti paikallisia työntekijöitä hoitamaan luotien jättämiä ruhjeita ja vammoja palestiinalaisen kansalaisjärjestö Union of the Health Work Committeen johtamassa Al-Awdan sairaalassa, josta MSF oli vuokrannut käyttöönsä yhden leikkaussalin.

– Ammukset tuottavat vakavia kudostuhoja, esimerkiksi potilaan luusta voi puuttua iso palanen. Vammat vaativat toistuvia korjausleikkauksia, ja ampumahaavat tulehtuvat herkästi. Myös parantumattomat murtumat olivat yleisiä, Ollila selittää.

Luuhun ulottuvat vauriot ovat kivuliaita, ja kipuja hoidetaan yleensä voimakkailla kipulääkkeillä. Gazassa asiat eivät kuitenkaan toimi kuten niiden pitäisi toimia. Gazalaisia ei voida lääkitä morfiinijohdannaisilla, sillä niitä ei saarron vuoksi ole saatavilla.

Al-Awdan sairaalassa Ollila opetti paikallisille anestesiateknikoille ultraääniavusteisen puudutuksen käyttöä leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa. Kroonisesta kivusta kärsiviä potilaita otettiin vastaan ja hoidettiin Al-Awdan sairaalan poliklinikalla.

Gazaa uhkaa

unohdus

Gazan lähes kahdesta miljoonasta asukkaasta suurin osa on palestiinalaisia pakolaisia. Noin Vaasan kokoisen alueen asukastiheys on maailman tiheimpiä. Väestö on kuin eurooppalaisessa unelmassa, nuorta ja korkeasti koulutettua. Yliopistoja ja korkeakoulujakin on lukuisia. Tulevaisuudennäkymiä ja työpaikkoja sen sijaan ei ole.

– Ihmisten mielialat olivat lannistuneita ja toivottomia. Työttömyys on valtavaa, eivätkä terveetkään saa töitä, saati vammautuneet, Ollila kuvailee.

Saarto kaventaa gazalaisten elinehtoja monin tavoin. Hanavesi on yleisesti juomakelvotonta ja sähkönsaanti epävarmaa. Terveydenhuolto on romahtanut ja saarto tehnyt hakeutumisen Länsirannan sairaaloihin mahdottomaksi. Ilmaiskut jatkuvat, eikä toivoa paremmasta ole.

Ulkomaailmakin tuntuu hiljalleen unohtavan kolmetoista vuotta saarrossa eläneet Gazan palestiinalaiset.

– Mietin, että aika vähän ajankohtaisia uutisia Gazasta mediassa kerrotaan, Ollila toteaa.

Gazassa vallitsevasta näköalattomuudesta huolimatta Ollila koki olevansa tervetullut.

– Ihmiset suhtautuivat minuun ihanasti. On ihmeellistä, miten he jaksavat ottaa vastaan aina uuden lääkärin lyhyeksi ajaksi.

Uusi komennus

keväällä

Gazan-komennus oli Henriikka Ollilan toinen. Ensimmäisen kerran hän oli MSF:n lähettämänä Afganistanissa syksyllä 2018.

Khostin synnytyssairaala, jossa hän työskenteli, on yksi maailman vilkkaimmista. Afganistanin ja Pakistanin rajan lähistöllä sijaitseva sairaala on myös tarkoin vartioitu.

– Se oli mielestäni hyvä ensimmäinen paikka. En poistunut sairaala-alueelta koko aikana.

Gazassa liikkuminen oli vapaampaa, joskin vain rajatulla alueella ja valoisana aikana.

Ollilan suunnitelmissa seuraava lähtö kajastaa jo ensi keväänä.

– Haluan jatkaa kohti vaativampia tehtäviä. Motivaatiota lisää se, että lähtemällä vieraisiin paikkoihin ja kulttuureihin saan lisää valmiuksia toimia omassa työssäni.

