Jarkko Mänttäri

Jämsän perussuomalaiset väittivät maakuntalehdessä (kansanedustaja Jouni Kotiahon nimissä) sekä valtuuston ryhmäpuheenvuorossa, että hallitus kurittaa Jämsää olan takaa. Jopa Kaipolan tehtaan kaataminenkin on heidän mukaansa hallituksen vika. Väitteet ihmetyttävät, koska syytökset eivät tue Jämsän selviytymistä eivätkä ole edes totta.

Jämsän kaupunki on saanut osakseen runsaasti myötätuntoa ja jo rahoituspäätöksiäkin, vaikka UPM:n ilmoitus Kaipolan tehtaan sulkemisesta tuli elokuussa yllätyksenä pikaisine toimeenpanoineen. Kaupungin virkajohto on toiminut tavattoman ripeästi ja hyvässä yhteistyössä myös Marinin hallituksen kanssa. Kaupunki on käynyt lukuisia neuvotteluja eri tahojen kanssa ja tehnyt hankehakemuksia korvaavien työpaikkojen haalimiseksi ja yritysten houkuttelemiseksi. Iso yhteisponnistus on saada Kaipolan tyhjentyvälle tehdasalueelle yhdessä valtion, kaupungin ja mielellään myös UPM:n kanssa monimuotoinen työn ja yrittämisen alue.

Marinin hallitus tosiaan ”kurittaa” Jämsää 9,5 miljoonan valtionosuuslisäyksellä, joka kaupungin talousjohtajan laskelmien mukaan vastaa kolmea veroprosenttia. Vaikka olisi kyse väliaikaisesta tuesta, se helpotti valtuutettujen tuskaa ja antoi toivoa selviytymisestä. Lisäksi Jämsälle on luvassa kansallista yritystukea 4,5 miljoonaa, kunhan Jämsän yritykset ehtivät hioa suunnitelmansa valmiiksi ja rahoituskelpoisiksi. Myös EU:n kiistellystä elpymis- ja palautumistukivälineestä on lupailtu rahoitusta. Jämsän selviytyminen on merkittävää koko Keski-Suomelle.

Kaipolan tehtaan sulkeminen on Jämsälle valtava menetys fyysisesti satojen työpaikkojen ja verotulojen menetyksinä mutta myös henkisesti raskaana muutoksena, kun paikkakunta on vuosikymmeniä elänyt metsästä ja paperinteosta. Vasemmiston näkemys on, että hyvällä yhteistyöllä ja rohkeasti tulevaisuuteen tähdäten Jämsästä on rakennettavissa selviytymistarina.

Jämsän Äijä jäi aikoinaan taivaasta muiden kiireidensä takia, mutta Äijän ei tarvitse jäädä menetysten kanssa maahan makaamaan. On jo saatukin lupaavia esimerkkejä uusista yrityksistä. Hallin varuskunnan entisiin tiloihin on saatu yrittäjät, ja vanha huopatehdas keskellä kaupunkia saa uuden alun mikkeliläisen Pirtin Kehräämön uutena kotina jne. Paperikoneet pyörivät ainakin toistaiseksi edelleen Jämsänkoskella, jossa UPM on aloittanut sanomalehtipaperinkin teon. Himoksen laskettelukeskus ja muu matkailu odottaa kehityspanoksia, lentokoneteollisuutta on edelleen Hallissa.

ILMOITUS

Jämsä tarvitsee laajaa yhteistyötä myös toisessa isossa savotassa, soteuudistuksen rakentamisessa. Perussuomalaiset eivät aja Jämsän etua pelottelemalla sairaalan ja muiden toimipisteiden ”viemisestä” tai ”sosialisoinnista”. Vastaisuudessa maakunta palvelujen järjestäjänä tekee ratkaisut.

Parhaiten jämsäläisten palvelut turvataan istumalla yhteisissä Keski-Suomen soten valmistelupöydissä, joissa pohditaan kaikkien keskisuomalaisten terveys- ja sosiaalipalvelujen hoitoketjuja ja uudenlaisia sotekeskuksia, vahvistetaan perusterveydenhoitoa ja järjestellään erikoissairaanhoitoa.

Arja Paakkanen

Jämsä