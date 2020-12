2020 EU-EP/photographer

– Ilmaston näkökulmasta EU:n pitkän aikavälin budjetin eli MFF:n pitäisi olla kunnianhimoisempi, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

EU on päässyt sopuun unionin pitkän aikavälin budjetista sekä siihen kytketystä Next Generation EU -koronaelpymisrahastosta. EU-maiden johtajat hyväksyivät talouspaketin viime viikon huippukokouksessa, Euroopan parlamentti puolestaan täysistunnossa keskiviikkona.

– Hyvä, että pitkän aikavälin budjetti ja koronaelpymispaketti saatiin viimein hyväksyttyä. Näin elvytysraha on käytössä ensi vuoden alussa, vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig sanoo.

EU:n pitkän aikavälin budjetti määrittää unionin politiikan raamit seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi.

Silvia Modig on pettynyt tutkimuksesta ja koulutuksesta tehtäviin leikkauksiin.

– On hyvä asia, että EU:n rahoituskehyksen painopisteet ovat vihreässä siirtymässä ja digisiirtymässä. Mutta mielestäni ilmastotoimiin olisi pitänyt korvamerkitä enemmän varoja kuin 30 prosenttia. Tämä rahoituskehys tulee määrittämään sen, saavuttaako EU itselleen asettamansa vuoden 2030 ilmastotavoitteet, Modig sanoo.

Risuja ja ruusuja

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ohjataan varoja asteittain, ensin 7,5 prosenttia vuodesta 2024 eteenpäin ja sitten kymmenen prosenttia vuosina 2026–2027.

– Olisin toivonut tähänkin enemmän kunnianhimoa. Sitä löytyy EU:n uudesta biodiversiteettistrategiasta. Strategiassa esitetyt tavoitteet eivät kuitenkaan ole sitovia, ja nyt hyväksytty rahoituskehys on ristiriidassa niiden kanssa. Kauniilla puheilla ei ole merkitystä, ellei niille löydy rahoitusta todellisuudessa.

– Positiivista kuitenkin on se, että uusi rahoituskehys sisältää aiempaa paremmat ilmasto-, biodiversiteetti- ja tasa-arvorahoituksen seurantamekanismit, Modig lisää.

– Olen pettynyt siihen, että esimerkiksi tutkimuksesta ja koulutuksesta leikataan. Vaikka parlamentti sai loppumetreillä neuvoteltua 16 miljardin lisäyksen, jottei esimerkiksi Erasmus+-ohjelmasta tai terveysalan EU4health-ohjelmasta leikattaisi niin paljon kuin jäsenmaista koostuva neuvosto ehdotti.

Budjetti kytkettiin oikeusvaltiomekanismiin

Parlamentti hyväksyi täysistunnossa myös EU:n budjettiin kytketyn oikeusvaltiomekanismin. Ensimmäistä kertaa EU-tuet kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

– Tämä on tärkeä asia, vaikka mekanismi olisi mielestäni voinut olla tiukempi. Unkari ja Puola saivat budjettivitkuttelullaan pelattua lisäaikaa, mutta totuus on se, että mekanismi on pysyvä ja se toivottavasti parantaa oikeusvaltiokehitystä kaikkialla Euroopassa, Modig sanoo.