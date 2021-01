Anna Kontula lähti Israeliin saadakseen huomiota Gazan tilanteelle ja Suomen asekaupoille. Juttu on julkaistu 26.2. 2020.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jäi Berliinin muurin murtumisen vuosijuhlan aikaan viime syksynä pohtimaan monien ihmisten sen tiimoilta kirjoittamaa lausumaa ”Ei koskaan enää”.

Hän mietti, että entäpä jos vaatimukset historiasta oppimisesta ottaisikin tosissaan. Voisiko Suomesta käsin vaikuttaa tällaiseen kehitykseen?

Israel oli rakentamassa muuria suljetun Gazan ja sen parin miljoonan asukkaan ympärille, paljon Berliinin muuria korkeampaa rakennelmaa. Asukkaista puolet on lapsia ja YK on julistanut alueen elinkelvottomaksi.

Kuinka tärkeitä ovat miljoona lasta?

– Muuria, jonka juurelle on jo tapettu enemmän ihmisiä kuin Berliinin muurille koskaan, Kontula sanoi.

Samaan aikaan Israel käyttää Gazaa aseteollisuutensa koekenttänä.

– Miksi emme tiedä tästä mitään? Kontula kysyi tiistaina kirjansa julkistustilaisuudessa Helsingissä. Muuri – Matka maailman suurimpaan vankileiriin (Into 2020) perustuu Kontulan kokemuksiin tammikuisesta kansainvälisestä Gazan hyväksi tehdystä tempauksesta.

Suomi on prioriteettimaa Israelin asemyynnissä.

– Jostain syystä meidän toimittajakuntamme, joka muuten on innostunut, kun Suomi mainitaan jossain, ei ole ollut innokas raportoimaan Suomeen aseyhteistyöstä Israelin kanssa.

Aseostoja Israelista

Kontula pohti, mitä oli tehnyt asian tiimoilta: kirjoittanut, järjestänyt mielenosoituksia, tehnyt valtiopäiväaloitteita.

– Ei ole auttanut, hän totesi.

– Mutta entäpä jos junailisimme maahan hallituksen, jossa enemmistö puolueista vastustaisi aseyhteistyötä Israelin kanssa ja jossa olisi pääministeri, joka olisi julkisesti sanonut, että asekauppa Israelin kanssa pitää lopettaa nyt? Auttaisiko se?

Tällainen hallitus saatiin, mutta joulukuussa uutisoitiin, että Suomi on taas ostanut aseita Israelista.

– Luulen, että hallituksen asialistalla asia vain ei ole niin korkealla, että siihen kulutettaisiin aikaa, Kontula arveli.

– Asia ei kiinnosta, koska ylipäätään ulkomaan asiat eivät kiinnosta äänestäjäkuntaa kauheasti. Poliitikot käyttävät aikansa sen mukaan, mitä äänestäjien arvellaan toivovan.

Hän alkoi miettiä, olisiko vielä jotain sellaista, että se saisi hallituksen tarttumaan toimeen.

– Ideana oli kiinnittää suomalaisen julkisuuden huomio Gazaan samaan aikaan, kun Israel on ilmoittanut, että se tiivistää ja kasvattaa aseyhteistyötä Suomen kanssa. Suomen hallituksen olisi vaikea vastata tähän kutsuun ilman, että se herättää kysymyksiä, hän sanoi.

– Jos suomalaisen median haluaa saada kiinnostumaan jostain asiasta maailmalla, siihen asiaan pitää liittää ainakin yksi suomalainen. Jos se suomalainen on julkkis, sitä parempi. Jos hän tekee jotain pöyristyttävää, tilanne on ihanteellinen. En siis nähnyt mitään syytä kieltäytyä, kun minulle tarjoutui tilaisuus osallistua tähän aktioon.

Tempaus tyssähti

Tempauksen aikaan muuri ei ollut täysin valmis. Ideana oli aktivistiryhmän kanssa leikata piikkilanka-aitaan aukko ja mennä siitä Gazan puolelle ja lähettää asiasta lehdistötiedote.

– Hanke oli vaarallinen, Kontula sanoi.

– Tiesimme, että oli realistista päästä aidalle, mutta olimme huolissamme siitä, mitä aidan jälkeen tapahtuu. Siellä on turvavyöhyke, jolle tulevia ihmisiä ammutaan.

Aidalle ryhmä ei kuitenkaan päässyt.

– Olimme autolla matkalla aidalle, kun yhden ryhmän jäsenen puhelin paikantui poliisin gps-etsimeen, jonka seurauksena poliisi pystytti tiesulun, pysäytti ja pidätti meidät ja vei poliisiasemalle kuulusteluihin.

Julkisuuteen asia kuitenkin nousi, koska Kontula oli pidätettynä Israelissa.

Ehkä kannatti

Kontula kysyy itseltään, kannattiko tempaus.

– Israel – Palestiina -konflikti ei ratkea ennen kuin kaikki osapuolet ovat halukkaita etsimään ratkaisua. Niin kauan kuin yksi osapuoli hyötyy tilanteesta, tätä tahtotilaa ei synny, hän sanoi.

– Suomi tukee asekaupallaan sitä, että tilanne on kannattava tälle yhdelle osapuolelle. Jos uskomme Israelin puolustusministeriötä, Suomi on asekauppayhteistyössään kärjessä Israelissa, aivan eri kategoriassa kuin muut länsimaat. Sillä on euromääräisesti, symbolisesti ja poliittisesti iso merkitys.

Siksi asiaan tuli kiinnittää huomio.

– Jos agendan nosto johtaa siihen, että Israelin suunnitelmat asekaupan laajentamisesta Suomen kanssa edes pysähtyvät, tämä kannatti, Kontula sanoo.

– Minulla on kolme lasta ja he ovat minulle tärkeitä. Gazassa on miljoona lasta. Kuinka tärkeitä ovat miljoona lasta?