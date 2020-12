Lehtikuva/Heikki Saukkomaa



Sanna Marinin hallituksen opetusministeri on vaihtunut. Li Andersson sai vapautuksen tehtävästä vanhempainvapaan ajaksi ja uutena ministerinä iltapäivällä aloitti vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo.

Saramo toimii ministerikautensa ajan myös hallituksen johtoviisikon jäsenenä. Hän sanoi nimityksensä jälkeen jatkavansa tässä tehtävässä Anderssonin työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen.

– Tässä hallituksessa vasemmistoliitto on vahva tae sille, että oikeudenmukaisuus sekä tavallinen pienituloinen ihminen ja hänen hyvinvointinsa näkyy vahvasti jokaisessa päätöksessä.

Koulutuspolitiikan suuri uudistus, oppivelvollisuuden laajennus, hyväksyttiin juuri eduskunnassa, mutta hallituksella riittää alalla muita hankkeita myös Saramon ministerikaudella. Hän sanoi niiden näkyvän myös hallituksen kevään koitoksissa, joihin kuuluvat uudet työllisyyspäätökset kevään kehysriihessä.

– Panostukset osaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen ovat parasta politiikkaa ja myös kestävän kasvun edellytys. Kevään puoliväliriiheen valmistellaan uusi työllisyyspaketti, jonka keskeisenä elementtinä tulee olla jatkuva oppiminen.

Saramo perusteli tätä sillä, että osaamisen vaatimukset työelämässä ovat jatkuvassa kasvussa.

Osaaminen tulee olemaan keskeisessä roolissa myös EU:n komissiolle kevään aikana toimitettavassa elpymissuunnitelmassa.

Heti alkuvuodesta Saramon pöydälle on tulossa oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpano yhdessä kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämisen toimenpideohjelma julkaistaan tammi-helmikuun vaihteessa.

– On tärkeää, että kiusaamisen estämiseksi tehdään kaikki voitava. Koulun on oltava turvallinen paikka jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Keväällä eduskuntaan tulee myös koulutuspoliittinen selonteko. Saramo piti tärkeänä, että koulutukseen sitoudutaan laajasti, jotta viime hallituskauden kaltaisilta takaiskuilta vältytään jatkossa. Tämä selonteko tuodaan eduskuntaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Ammatillisen koulutuksen laatua parannetaan



Saramo sanoi, että hänelle tarjoutuu myös mahdollisuus toimia ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi. Ministeriö on käynnistänyt viime hallituksen toteuttaman ammatillisen koulutuksen reformin arvioinnin. Tuloksia on tulossa helmikuun loppuun mennessä.

– Edellisellä hallituskaudella ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin 14 prosentilla eli 275 miljoonalla eurolla. Jo nyt voidaan todeta, että leikkaus on osunut kipeästi ammatilliseen koulutukseen. Huolta on herättänyt erityisesti opiskelijoiden saaman lähiopetuksen riittämätön taso, joka on jättänyt osan heistä yksin. Nämä samanaikaisesti toteutetut suuret muutokset ovat aiheuttaneet väistämättä heikennyksiä myös koulutuksen laatuun.

Kevään aikana ammatillisen koulutuksen reformista valmistuu myös Valtiontalouden tarkastusviraston raportti.

– Koulutuksen laatu on ykkösasia ja sen varmistamiseksi selvitämme lähiopetuksen, opettajien ja opinto-ohjaajien määrää sekä erityisen tuen toteutumista.

Jo tätä ennen hallitus on parantamassa ammatillisen koulutuksen laatua yli 270 miljoonalla eurolla, Saramo kertoi.

Ministeri palasi juuri vanhempainvapaalta



Uusi ministeri veti kevään työkenttänsä yhteen niin, että töitä saa kyllä paiskia.

– Juuri lyhyeltä vanhempainvapaalta palanneena täytyy sanoa, että lasten ja nuorten eteen työskenteleminen on innostavin tehtävä mitä nyt voin kuvitella.

Hallitusviisikon lisäksi Saramo toimii ulko- ja turvallisuuspoliittisessa, EU- ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa sekä raha-asiainvaliokunnassa. Lisäksi Saramo on puheenjohtaja osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmässä sekä jäsen ilmasto- ja energiapoliittisessa ja työllisyyden edistämisen ministerityöryhmissä.