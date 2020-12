Antti Yrjönen

Hornetien uusiminen on vasemmistoliiton kansanedustajan Johannes Yrittiahon mukaan ennenaikaista ja tilausvaltuutus rikkoon eduskunnan budjettivaltaa.

Valtion talousarvioesityksessä uusien hävittäjien hankintaan osoitetaan 10 miljardin euron tilausvaltuus. Yrttiaho muistuttaa, että kyse on Suomen historian suurimmasta asehankinnasta aikana, jolloin valtio velkaantuu koronan vuoksi ainakin 30 miljardia. Talouspolitiikan kiristys ja leikkaukset ovat odotettavissa vuodesta 2022 alkaen.

Yrttiaho tekikin tiistaina eduskunnan budjettikäsittelyssä puolustusvoimien pääluokkaan muutosehdotuksen, jossa monitoimihävittäjien tilausvaltuus poistetaan ensi vuoden budjetista, hankintaa siirretään ja arvioidaan Hornetien suorituskyvyn korvaamisen aikataulu ja laajuus uudelleen puolustuskyvyn kehittämisen kokonaistarpeet ja valtiontalouden tilanne huomioiden. Budjettiesityksistä äänestetään vielä ennen joulua.

–Valtiontaloutta voitaisiin tasapainottaa helposti siirtämällä uusien monitoimihävittäjien 10 miljardin euron hankintaa, Yrttiaho perustelee esitystään.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemän tutkimuksen mukaan 76 prosenttia suomalaisista olisi valmis lykkäämään hävittäjähankintaa valtion talouden tasapainottamiseksi. Vasemmistoliiton kanta on, että hävittäjähanketta tulisi lykätä ja se tulisi arvioida uudelleen.

Hornetit aiotaan vaihtee tarvetta nopeammin

– Ilmavoimien Horneteille kertynyt lentotuntien määrä on merkittävästi pienempi kuin koneilla voidaan lentää ja valmistaja lupaa. Ne ollaan siis vaihtamassa nopeammin kuin olisi tarpeen. Käyttöikää voidaan pidentää useilla vuosilla, Yrttiaho sanoo.

Hän toteaa, että hävittäjien tilausvaltuutta ei ole perustuslain 85 §:n edellyttämällä tavalla määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu talousarviossa, vaan valtuutus voidaan ylittää hankintasopimuksesta johtuvilla kustannusmuutoksilla.

– On epäselvää, mitä valtuuteen sisältyy ja mitä ei. Elinkaarikuluja, jotka ovat hankintaan nähden moninkertaiset, ei ole selvitetty. Valtiosääntöasiantuntijoiden mukaan hankinnan euromääräinen yläraja on talousarviossa oltava. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on moittinut hävittäjähankkeen kustannusten epävarmuutta ja avoimuuden puutetta.

VTV:n kriittiset huomiot sivuutetaan

Yrttiaho hämmästelee sitä, että valtiovarainvaliokunta sivuuttaa budjettimietinnössään VTV:n kriittiset huomiot. Valiokunnan olisi hänen mukaansa tullut pyytää perustuslakivaliokunnalta arvio tilausvaltuuden perustuslainmukaisuudesta.

Toimivalta siirtyy tilausvaltuudesta päättämisen jälkeen valtioneuvostolle, jolloin kustannukset eivät ole selvillä eikä tilausvaltuuden ylitys ole enää eduskunnan kontrollissa, Yrttiaho muistuttaa ja jatkaa, että eduskunnan tehtäväksi jää laskujen kuittaaminen.

– Esitykseni hyväksymällä eduskunta voi ottaa takaisin sille kuuluvan vallan, josta se on hävittäjien osalta tosiasiassa luopumassa kenraalien hyväksi – vallan päättää valtion varoista, hän sanoo.