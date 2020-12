Lehtikuva/Ed Jones

Keväällä ylistetyssä Etelä-Koreassa sairaalapaikat ovat loppumassa.

Euroopan maiden vielä painiessa toisen korona-aallon kanssa maailman terveysjärjestö WHO varoittaa jo siitä, että suurella todennäköisyydellä virus palaa vielä uutena voimakkaana aaltona maanosaan alkuvuodesta 2021.

– On korkea riski uuteen taudin ryöpsähtämiseen vuoden 2021 ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jos mielimme onnistua sen estämisessä, järjestön lausunnossa kerrotaan.

WHO:n mukaan joulun juhlijoilla on nyt ratkaisevan tärkeä rooli. Järjestö kehottaa joulua juhlivia käyttämään kasvosuojia myös sukulaisten luona vieraillessa, vaikka se tuntuisikin sosiaalisesti kiusalliselta. Tämä pieni teko edistää WHO:n mukaan merkittävästi kaikkien terveyttä ja turvallisuutta.

Etelä-Koreassa sairaalapaikat loppumassa

Koronaviruksen levitessä Etelä-Korean pääkaupunki Soulin alueella on jäljellä enää kolme sairaalapaikkaa kriittisesti hoitoa tarvitseville, kertovat viranomaiset. Alueella asuu noin 26 miljoonaa ihmistä. Asiasta uutisoi Guardian-lehti.

Maan viranomaiset kertoivat lähes 1 100 uudesta virustartunnasta. Määrä on suurin sitten pandemian alun. Vakavien tartuntatapausten määrä on Guardianin mukaan yli kaksinkertaistunut kahdessa viikossa.

Maan pääministeri Chung Sye-kyunin mukaan prioriteetti on nyt turvata lisää sairaalapaikkoja. Guardian kertoo, että pääministeri sanoi Etelä-Korean panostavan turvavälien toteutumiseen, jotta voitaisiin välttyä kaikista tiukimmilta rajoituksilta. Tiukemmat rajoitukset voisivat tarkoittaa sitä, että Etelä-Korea saattaisi päätyä ensimmäiseen koronasulkuunsa.

Viikonloppuna maan presidentti Moon Jae-in kutsui maan kolmatta korona-aaltoa hätätilaksi, kirjoittaa Australian yleisradio ABC. Etelä-Korean terveysministeri kuvaili pääkaupunkia koronasota-alueeksi.

Etelä-Korea sai keväällä ylistystä koronataktiikastaan

Keväällä Etelä-Korea sai ylistystä koronataktiikastaan, jossa maa ei joutunut koronasulkuun. Tuolloin maa keskittyi laajaan testaamiseen ja tartuntaketjujen jäljittämiseen.

Yhdysvaltalaisen koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Etelä-Koreassa on pandemian aikana todettu yli 45 400 koronavirustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu 612. Worldometer-seurantasivuston mukaan miljoonaa asukasta kohden tartuntoja on vahvistettu lähes 890 ja kuolemia 12. Suomessa vastaavat määrät ovat yli 5 670 ja yli 80.

Koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on kirjattu eniten Yhdysvalloissa, jossa miljoonaa asukasta kohden on vahvistettu yli 51 000 tartuntaa ja yli 930 virukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä Yhdysvalloissa on Johns Hopkinsin seurannan mukaan todettu yli 16,7 miljoonaa tartuntaa. Johns Hopkinsin ja Worldometerin luvut poikkeavat jonkin verran toisistaan.