Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ryhmäpuheessa kritisoitiin jälleen hävittäjähankintoja.

Vasemmistoliitolle on tärkeää, että hallitus toimii määrätietoisesti koronakriisin aiheuttaman eriarvoisuuden kasvun pysäyttämiseksi, Katja Hänninen sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa, kun ensi vuoden budjetin loppukäsittely alkoi.

– Koronakriisi on tehnyt luokkayhteiskunnan entistä näkyvämmäksi. Monet meistä hyvässä työmarkkina-asemassa olevista on voinut suojata itsensä etätöillä, kun taas fyysisesti raskaat matalapalkka-alan työntekijät eivät ole voineet. Olen usein miettinyt, kuinka entiset työkaverini kaupan alalla ovat pystyneet yhdistämään työnteon ja etäkoulussa olevista lapsista huolehtimisen, Hänninen sanoi.

Suurin osa ihmisten arjelle elintärkeistä palveluista on kuntien vastuulla. Kuntien hyvinvointi- ja peruspalveluita vahvistetaan ensi vuonna 1,45 miljardin euron tukipaketilla. Lisäksi hallitus on sitoutunut korvaamaan kaikki koronan hoitoon liittyvät välittömät kustannukset.

– Olen iloinen siitä, että sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan järjestöjen rahoitus on turvattu valtion ensi vuoden budjetissa. Järjestöjen työ on ensiarvoisen tärkeää.

Hännisen mukaan nyt on estettävä talouskasvun edellytysten pitkäaikainen heikkeneminen. Konkurssiaalto ja massatyöttömyys on toistaiseksi pystytty välttämään.

– Tässä taloustilanteessa työllisyyttä tuetaan parhaiten elvyttävällä politiikalla. Oikeisto-oppositio sen sijaan haluaa vaikeuttaa jo entuudestaan heikossa asemassa olevien suomalaisten tilannetta. Kokoomuksen esittämät yli 400 miljoonan leikkaukset sosiaaliturvaan tai perussuomalaisten populistiset verokevennykset olisivat kriisin keskellä erityisen vastuutonta politiikkaa, Hänninen soimasi.

Kädenojennus lapsiperheille



Asiantuntijat sanovat, että monet koronakriisin vaikutukset, kuten mielenterveysongelmat näkyvät vasta vuosien viipeellä. Tieteellinen tutkimus kriisin vaikutuksista on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme puuttumaan eriarvoisuuteen.

Hänninen iloitsi, kun eduskunta oli hetkeä aikaisemmin päättänyt lopullisesti siitä, että maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden uudistus toteutuvat.

– Maksuton toinen aste on merkittävä kädenojennus lapsiperheille. Se hyödyttää erityisesti pienituloisia, mutta on tärkeä helpotus myös muille perheille.

Eriarvoisuuteen voidaan puuttua, jos halutaan



Hänninen nosti esiin puheessaan myös sen, että hävittäjähankintoja olisi syytä miettiä uudelleen.

– Koronan on arvioitu maksavan kolmekymmentä miljardia euroa, eli samaa suuruusluokkaa kuin hävittäjähankinta pitkällä aikavälillä.

Talouspolitiikka näyttää kaikkein konkreettisimmillaan eri hallitusten arvovalinnat ja tärkeysjärjestyksen. Hännisen mukaan eriarvoisuuden kasvu ei olekaan mikään luonnonlaki, vaan siihen voidaan puuttua, jos vain halutaan.

– Meidän on annettava uskoa ja toivoa tulevaisuuteen kaikille. Erityisen tärkeää se on kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, joilla näköalattomuus voi olla myös ylisukupolvista. Vasemmistoliitossa uskomme vahvasti siihen, että tasa-arvoinen ja mukaan ottava yhteiskunta on kaikille paras, Hänninen sanoi.