Poliisihallituksen selonteossa Helsingin poliisin toiminnasta Elokapina-liikkeen mielenosoituksen yhteydessä on annettu ymmärtää, että laki antaa tietyissä tilanteissa poliisille mahdollisuuden käyttää vahingoittavia voimatoimia jopa rauhanomaisesti käyttäytyviä mielenosoittajia kohtaan, vaikka nämä eivät suoraan uhkaisikaan poliisin tai sivullisten turvallisuutta.

Olen ymmärtänyt, että päällimmäinen syy kaasun käyttöön oli viranomaisten aika- sekä resurssipula. On vedottu liikenteen ruuhkautumiseen ja mahdolliseen pelastusviranomaisten toiminnan häiriintymiseen. Miten poliisin vähät resurssit oli jaettu tässä tilanteessa? Paljonko voimia oli laitettu liikenteen ohjaukseen, jotta tästä mielenilmauksesta olisi koitunut mahdollisimman vähäistä haittaa liikenteelle? Vai oliko kaikki käytettävissä olevat resurssit valjastettu mielenilmaisuun liittyvien laittomuuksien torjuntaan?

Oliko selvitetty kyseisen ryhmän toimintatapoja, jotta poliisi olisi pystynyt valmistautumaan tarpeellisin keinoin tilanteeseen? Oletan, että viranomaisilla pitää olla myös jonkinlainen perusvalmius erilaisten kriisitilanteiden varalta. Tämän lisäksi poliisilla oli noin vuorokausi aikaa valmistella omaa toimintaansa juuri tämän mielenosoituksen turvaamiseksi.

Oliko poliisin taholta kyse harkitusta toiminnasta, jossa kokeiltiin rajojen venyvyyttä ikään kuin hätähuutona poliittisille päättäjille lainvalvonnan voimavarojen riittämättömyydestä? Vai oliko kysymys heikosta johtamisesta tai logistiikasta poliisiorganisaatiossa? Joka tapauksessa on hyvä, että oikeuslaitos sekä mahdollisesti myös eduskunnan oikeusasiamies ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottavat jossain vaiheessa kantaa näihinkin kysymyksiin.

Sen ei pitäisi olla kenellekään mikään uutinen, että Suomen poliisia ja oikeuslaitosta vaivaa resurssipula. Yhteiskunnan toimintojen alasajo on ollut tietoista politiikkaa viime vuosikymmenten aikana, kun on haluttu alistaa kaikki mahdolliset toiminnot markkinoiden armoille. Sen sijaan rikollisuus ei ole vähentynyt.

On todella huolestuttavaa, jos resurssipula on poliisihallituksen mielestä peruste poliisin radikaalimpaan voimankäyttöön. Tämän ajatuksen yleinen hyväksyminen tarkoittanee sitä, että tulevaisuudessa resurssien väheneminen kompensoidaan yhä kovemmilla otteilla. Se antanee myös yhden perusteen vähentää näitä resursseja lisää, kun jatkossa haetaan säästöjä. Mielestäni tämä on erittäin vaarallinen tie.

Se, että poliisi turvautuu liioiteltuun voimankäyttöön, on mielestäni myös huono signaali koko yhteiskunnalle. Jossain vaiheessa väkivaltaan vastataan väkivallalla, ja siten kierre on valmis yhä rajumpiin otteisiin. ”Amerikasta” näytettiin taannoin uutiskuvaa, jossa mielenosoittajat olivat varustautuneet jopa rynnäkkökiväärein. Tällaista kehitystäkö me kaipaamme?

Juha Honkakoski

Kokkola