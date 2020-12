Kouvolan Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö on koko syksyn ajan asettanut ehdokkaita ensi kevään kuntavaaleihin aiempia kuntavaaleja ripeämpää tahtia. Muun muassa Kouvolan haastava taloustilanne ja opettajalomautukset ovat saaneet monet hakemaan ehdokkuutta jo hyvissä ajoin. Kouvolassa on selvästi tunnistettu, että kuntapolitiikan pitää olla hyvinvointia tukevaa, reilua ja yhdenvertaista kaikille, ei harvoille.

Kouvolan Vasemmistoliitto valmistautuu vaaleihin luottavaisin mielin. Olemme jo näin aikaisessa vaiheessa onnistuneet ylittämään viime kuntavaalien ehdokasmäärän ja pääsemme aloittamaan vaalivuoden 25 ehdokkaan kera.

Ehdokkaiden joukossa on paljon tuttuja nimiä, mutta iloksemme mukaan on lähtenyt myös monia ensikertalaisia. Nykyään yhä useampi kokee oikeutetusti, että kuntapolitiikkaan osallistuminen on myös heidän ulottuvillaan. Olemme tyytyväisiä monipuoliseen ehdokasjoukkoomme ja uskomme, että monipuolisuus tulee olemaan vahvuus myös Kouvolan tulevalle kaupunginvaltuustolle.

Kouvolan Vasemmistoliiton tähän mennessä asettamat kuntavaaliehdokkaat:

Erdal Aslan, lähihoitaja, vartija, Mika Byman, pääluottamusmies, lähihoitaja, Timo Byman, eläkeläinen, Elli Harju (sit.), jäteautonkuljettaja, Janne Hohti, vartija, Hanna Hänninen (sit.), joogaopettaja, yrittäjä, Aleksi Kivekäs, tradenomi, golfkenttämestari, Heli Koponen, kääntäjä, Panu Koponen, kääntäjä, Tomi Kuolimo, mikrotukihenkilö, Maiju Kuparinen (sit.), lähihoitaja, Matti Kytömäki (sit.), köyhä, ex-yrittäjä, Harri Laapas, osa-aikainen kodintekniikkamyyjä, Teijo Lahtinen, lehdenjakaja, Jari Lakkinen, mekaanikko, Timo Lehmusmetsä, (sit.) yritysneuvoja, Jorma Liukkonen, kulttuurisihteeri evp, eläkeläinen, Mia Miettinen, työtön, Said Elmi Muhamud (sit.), tietoliikenneinsinööri, ohjaaja, Jukka Mäkelä, operaattori, Eija-Liisa Pokki, tuntiopettaja, ohjaaja, Sari Porvari, suunnittelija, Riku Ruohoniemi, kirvesmies, opiskelija, Usva Salminen opiskelija ja Kaisa Varonen, HuK