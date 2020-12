Sampsa Hannonen

Lapin matkailu on elänyt voimakasta kasvukautta, mutta koronaviruksen aiheuttama asiakaskato sai suhdannevaihteluihin herkästi reagoivan alan polvilleen. Yrittäjät pohtivat kuumeisesti uusia tapoja talvisesongille, jotta suomalainenkin löytäisi ohjelmapalvelut.

Kun Kansan Uutiset vieraili Kittilässä marraskuussa, saderintama oli pysähtynyt paikkakunnalle ja viimeiset lumikasat tien pientareilta sulivat silmissä.

Polar Lights Tours husky- ja suomenhevosfarmia pyörittävä Päivi Hiukka muistelee viime syksyn olleen täysin erilainen. Lumi tuli jo lokakuussa.

Matkailuyrittäjällä on muutakin odotettavaa. Pian käynnistyvä talvi- ja joulusesonki mietityttää kokenutta yrittäjää. Kiihtyvän koronaviruksen aiheuttamat matkustusrajoitukset ja kuluttajan ymmärrettävä varovaisuus ovat asettaneet matkailualan yrittäjät pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen.

– Kovimman kauden tulisi alkaa pian. Viime vuonna meillä oli joulukuulle ryhmävarauksia neljätoista päivään. Nyt varauksia on ainoastaan neljä koko joulukuulle. Näyttää siltä, että meidän pitää pärjätä pelkällä kotimaan matkailulla tämä talvi, sanoo Hiukka, jonka farmilla on yhdeksän hevosta ja koiria yli sata.

Yhtäkkiä sisään ryntää Hiukan työntekijä Juha Näkkäläjärvi.

– Täällä on koira irti, kailottaa Näkkäläjärvi ulko-ovelta.

– Käytkö nappaamassa remmiin, ohjeistaa Hiukka.

Kaksikko pohtii koiran ikää ja kotia. Vieras koira on nopealiikkeinen ja karkailee Hiukan mukaan tuon tuosta.

– Täällä on satakolmekymmentä huskya. Koiravieraita saattaa välillä ilmestyä pihaan, naurahtaa Hiukka.

Monet matkailuyritykset voivat kaatua keväällä

Lapin matkailu ja elämystalous on voinut hyvin viime vuodet. Onnistunut Lappi-brändi ja matkailun yleistyminen yhdessä vapaa-ajan kaupallistumisen kanssa ovat näkyneet alan kehittymisenä.

Yöpymisiä Lapin sadalla tuhannella petipaikalla oli viime vuonna kolme miljoonaa. Arvoltaan matkailun kysyntä oli noin miljardin.

Sampsa Hannonen

Työmarkkina- ja elinkeinojärjestön Matkailu- ja ravintolapalvelun (MaRa) teettämän kyselyn mukaan, yli puolet matkailualanyrittäjistä kertoi koronan seurauksena menettävänsä puolet liikevaihdosta. Neljäkymmentä prosenttia kertoi vähentävänsä henkilöstömääräänsä yli puolella.

– Tilanne näyttää pahalta ja huoli on kova. Paljon riippuu siitä, kuinka suomalainen matkailija löytää palvelut, kun ulkomaalaisia ei tulevana sesonkina näillä näkymin tule. Erityisesti ohjelmapalvelut ovat ongelmissa, koska tuotteet ja sen tuoma eksotiikka on räätälöity ulkomaalaisille kuluttajille, ei kotimaanmatkailijoille, kertoo MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi.

Lähes autiossa Levin keskuksessa sijaitseva Polar Star Travels ei ole poikkeus.

– Tilanne on vähintäänkin haastava. Keväällä jouduin lomauttamaan työntekijöitä, mutta onneksi kesällä tilanne hieman rauhoittui. Itse asiassa silloin tuli olo, että tästä oikeasti selvitään, kun varauksia alkoi tulla, kertoo Polar Star Travelin perustaja Heidi Jokela.

Sampsa Hannonen

Tästä huolimatta Jokelan yritys on investoinut, se luo näkymiä jo tuleviin sesonkeihin.

– Yrityksen tulot ovat tippuneet puolella keväästä. Lapin matkailu on rakennettu ulkomaalaisen turismin varaan, eikä suomalaisilla matkailijoilla pystytä paikkaamaan vajetta, joka koronarajoituksista tulee syntymään. Olimme kuitenkin onnekkaita, kun saimme Business Finlandin koronatuen. Tämä on mennyt pitkän tähtäimen kehittämiseen.

– Tiedän, että keväällä voi olla kaamea tilanne edessä monella yrityksellä. Puskuri riittää todennäköisesti suurimmalla osalla talven yli, mutta keväällä tilanne voi olla täysin erilainen. Pahimmassa tapauksessa Lapissa voi olla keväällä viisituhatta työtöntä, lisää Jokela.

Lapin yrittäjät loivat tukiverkoston keskellä kriisiä



Jokela penää hallitukselta selkeyttä, mutta myös ymmärtää vaikean tilanteen. Viime viikkojen uutiset kansainvälisten matkanjärjestäjien ratkaisuista koronakriisin keskellä ei helpota Jokelan ahdinkoa.

– Muutamia päiviä takaperin tuli tieto, että kansainvälinen matkanjärjestäjä ei lennätä ulkomaalaisia turisteja Suomeen tulevana talvena, eikä suunniteltua brittikuplaakaan saatu onnistumaan jouluksi. Tietenkin tämä kolahtaa henkilökohtaisesti, koska suurin osa turisteista tulee nimenomaan Euroopasta.

Jokela kokee, että elinkeinoelämä on unohdettu koronakriisissä tyystin. Rajoituksia tulisi pohtia ja katseet tulisi suunnata tulevaan.

– Yrittäjän näkökulmasta tämä ei ole mennyt hyvin. Pohdin usein, että mitä jos tämä ei lopu keväällä? Hallituksen tulisi katsoa tulevaisuuteen ja pyrkiä siihen, että keväälle on selkeät suunnitelmat ennen kuin ihmiset laittavat lapun luukulle.

Lapin yrittäjille on luotu tukiverkosto koronan takia. Pelko monien yritysten kaatumisesta ja ahdingosta on todellinen. Monilla ihmisillä on vahvasti muistissa 1990-luvun lama ja sitä seuranneet henkilökohtaiset sekä yhteiskunnalliset tragediat.

Jokela on mielissään mahdollisuudesta saada tukea ja lisäkoulutusta vaikeina aikoina. Pelkkänä korvana -hankkeen tarkoitus on tuoda yrittäjät yhteen ja tarjota tukea. Hanke tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen, ideointiin ja vuorovaikuttamiseen.

Jokela kertoo, että tekee tiivistä yhteistyötä alueen eri yrittäjien kanssa, kuten Polar Lights Toursin kanssa.

– On ollut mahtava huomata, että olemme tässä kriisissä yhdessä. Olemme tutustuneet yrittäjien kesken, miettineet yhteistyömahdollisuuksia ja käyttäneet toistemme palveluita. Viikko sitten olin hieronnassa tämän verkoston kautta.

Eläimet ovat leppoistuneet koronakriisin aikana



Jo kaukaa kuuluu koiran haukunta ja huskylle ominainen ujellus, jutustelu. Koirat on lajiteltu suureen tarhaan eri yksiköihinsä sen mukaan, ketkä tulevat toimeen keskenään. Kovaääniset, mutta veikeät rekikoirat ottavat rapsuttelijat innostuneesti vastaan.

Kulut työkoirissa ovat kovat.

– Nämä syövät yhteensä neljäkymmentä kiloa ruokaa päivässä. Yhden työkoiran kulut on noin tuhat euroa vuodessa, selventää Hiukka.

Sampsa Hannonen

Hiukka on kiinnostunut Lapin eksotiikan markkinoimisesta suomalaiselle. Siihen voi auttaa matkanjärjestäjä tai yksittäiset palvelut.

– Täällä kävi kesällä perhe, jotka kiersivät pitkin Lappia, koska ulkomaille ei voinut mennä. Kotimaan matkailija saa ohjelmapalveluista lisäarvoa kokemuksiinsa, eikä se ole edes suhteettoman kallista, jos vertaa siihen rahamäärään mitä ulkomailla käytetään. Kysymys on enemmänkin siitä, kuinka suomalainen ymmärtäisi tämän ohjelmapalvelun lisäarvon ja sen huolettomuuden. Toivomme kotimaanmatkailijoiden löytävän ohjelmapalvelut tulevana talvena, kertoo Hiukka.

Edes vaikea tilanne ei ole saanut Hiukkaa alakuloiseksi. Toivoa hän ei aio menettää.

– Matkailu on äärimmäisen haavoittuva ala, enkä ole ensimmäistä kertaa vaikeassa tilanteessa yrittäjänä. Ei tässä auta kuin mennä päivä kerrallaan.

Hiukan tilalla tuntuu vallitsevan harmonia, vakavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Tämä on näkynyt eläinten leppoisena käyttäytymisenä.

– Koiria lenkitetään paljon, aivan kuten hevosiakin, mutta tällä asiakasmäärällä aktiivisuus ja virikkeet toki hieman laskevat. Tuntuu, että eläimet ovat jopa nauttineet tästä. Ne vaikuttavat normaalia leppoisammilta, naurahtaa Hiukka.