Lehtikuva/Kenzo Tribouillard

Mielipide: Elvytyspaketti on rahastusta

Elvytyspaketti tuodaan eduskunnan päätettäväksi ennen joulua.Siinä on osana suora avustus reilu kolme miljardia euroa etelän lämpimille maille. Sen rahan joudumme lainaamaan. Nyt on kysyttävä lastenlapsilta: haluatteko maksaa tämän velan korot ja lyhennykset?

Rahamäärää voidaan hahmottaa vertaamalla sitä kuudentoista Jämsän kokoisen kaupungin vuosibudjettiin. Avustusta on perusteltu sillä, että voisimme sitten myydä Italialle tuotteitamme. Se on hyvin naiivia myynnin edistämistä eikä ole kontrolloitavissa. Vienti sinne on ollut vain reilu kolme prosenttia.

Etelän apu tarkoittaa reilua tonnia veronmaksajaa kohti, eli kyse ei ole pienestä kolehdista. Yhdessä viikonvaihteessa edustajamme sen meiltä olivat ottavinaan, mutta tämä lahjoitus voidaan vielä torpata eduskunnassa.

Esko Järvenpää

Jämsä