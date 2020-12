Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kuuntelin puolittain salaa keskustelua, missä kaksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa keskustelivat koronan vaikutuksesta arkeensa. Ohjeiden mukaisesti työtoimintaan on tultava, mikäli aikoo säilyttää työmarkkinatuen ja sen lisäksi maksettavan kulukorvauksen. Työmarkkinatuki on 33,66 euroa päivässä eli keskimäärin 723,69 euroa kuukaudessa. Ja kulukorvaus 9 euroa on se veroton ”päiväpalkka” mikä työttömälle maksetaan.

Kun työttömällä ei ole oikeutta työtulovähennykseen, niin veroa maksetaan tuosta summasta noin 21,5 prosenttia. Vastaavan kokoisesta palkasta veroprosentti olisi lähellä nollaa. Työttömän marginaaliveroprosentti on siis melkoinen.

Kulukorvauksen pitäisi riittää työmatkoihin, työpäivän aikaisiin ravintokuluihin (lounas, kahvit yms.) ja työasuihin. On selvä, ettei tuo 9 euroa riitä kunnolla korvaamaan työstä aiheutuneita kuluja. Pelkkä ensimmäisen vyöhykkeen edestakainen bussilippu maksaa halvimmillaankin Kotkassa 5,32 euroa. Päivärahoista veron jälkeen jää noin 570 euroa, millä summalla pitäisi kattaa niin vuokrat, ruuat kuin muutkin tarpeelliset menot. Työmarkkinatuesta ei kerry eläkettä, joten myöskään tulevaisuuden näkymät eivät pitkäaikaistyöttömällä ole kovin valoisat.

Matala tulotaso merkitsee syrjäyttämistä normaalista ihmisarvoisesta elämästä. Jos ei ole perintöä eikä parempituloista asuinkumppania, on työttömällä hyvin vähän mahdollisuuksia tulevaisuuden suunnitteluun.

Järkevin ratkaisu pitkään työttömänä olleille olisi heidän siirtämisensä eläkkeelle heti, kun on todettu, etteivät he tule järkevällä tavalla työllistymään. Tosin ei takuueläkkeenkään tasossa ole hurraamista. Se on 1.1.2020 alkaen 834,52 e/kk. Monella takuueläkkeen saajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin kiertää luukulta luukulle. Vuokralla asuja päätyy Kelan asumistuen hakijaksi, ja useimpien pitkäaikaistyöttömien taustalla olevat terveysongelmat pakottavat toimeentuloluukulle ennen kuin lääkekatto 577,66 euroa tulee vastaan. Eivätkä lääkkeet senkään jälkeen ole ilmaisia.

Vertailun vuoksi: Kaupungin lautakunnan kokouspalkkio on jäsenelle 90 euroa kokoukselta. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, palkkioon tulee 50 prosentin korotus. Lisäksi saa matkarahan kustannusten mukaan, ja jos kokous tapahtuu työajalla, niin ansionmenetyksen korvauksen.

Markku J. Kekäläinen

Espoo