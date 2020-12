Antti Yrjönen

– Uudet teknologiat voivat merkittävästi pienentää ruuantuotannon ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä sekä eläinten kärsimystä, toteaa Mai Kivelä kolumnissaan.

Tässä kuussa ruokamarkkinoilla otettiin uusi askel, kun laboratoriossa kasvatettu liha hyväksyttiin myyntiin ensimmäistä kertaa maailmassa. Eat Just -niminen yhtiö tuo Singaporen markkinoille soluviljelmistä kasvatetusta kananlihasta tehtyjä nugetteja. Olen itse seurannut ruokapolitiikkaa pitkään ja erityisesti edellisessä työssäni eläinoikeusjärjestössä toimittajat halusivat säännöllisesti tietää kantani labralihaan. Miten viljeltyyn lihaan tulisi suhtautua?

Keinoliha tarkoittaa lihaa, jota ei ole valmistettu teurastamalla elävää eläintä. Kyseessä on kuitenkin elävästä eläimestä otetut kantasolut, joten eläintä ei ole kokonaan irrotettu prosessista. Siirtymä kasvipohjaiseen ruokavalioon on käynnissä oleva maailmanlaajuinen megatrendi, joka ei ole vain ohimenevä ilmiö vaan osa suurempaa ruokamurrosta. Samaan aikaan on kuitenkin odotettavissa, että lihankulutus kasvaa väestönkasvun ja erityisesti kehittyvien maiden elintason nousun johdosta. Vauraiden maiden lemmikit tarvitsevat edelleen lihaa ja tällä hetkellä niille syötetään valtavat määrät tuotantoeläimiä. Näistä syistä on tarve miettiä mahdollisimman eettisiä ja ekologisia tapoja tuottaa liha.

Vuosi 2020 on ollut nopean kehityksen vuosi ruokarintamalla muutenkin. Tämän vuoden aikana ensimmäistä kertaa ilman eläintä tuotetut maitoproteiinia sisältävät jäätelöt ovat tulleet kauppoihin Yhdysvalloissa. Myös maailman suurimmat liha-alan messut ilmoittivat, että tulevaisuudessa oman osastonsa saavat viljelty liha ja kasviperäiset tuotteet.

Tämä iso kuva tulee nähdä mahdollisuutena. Suomi korkean osaamisen ja teknologian maana voisi olla tässä kehityksessä vahvasti mukana. Suomessa ehkä kiinnostavin esimerkki on Solar Foods, joka tuottaa proteiinia sähköstä ja ilmasta. Uudet teknologiat voivat merkittävästi pienentää ruuantuotannon ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä sekä eläinten kärsimystä. Siksi lähtökohtaisesti kannatan niitä.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.