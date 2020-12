PAM

Edessä on jopa 400 työpaikan lakkauttaminen, 700 tehtävän osa-aikaistaminen sekä 2300 henkilön lomauttaminen.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen perää Compass Groupilta vastuunkantoa ja toivoo keskustelua, miten työvoimavaltaisen palvelualan tuet ja työntekijöiden muutosturva vastaisivat paremmin tarpeisiin.

– Olisin todellakin toivonut Compass Groupin työntekijöille mukavamman joulun alusajan. Vuosi on ollut kova jo tähän asti, Annika Rönni-Sällinen sanoo.

Fazer Food Servicen väkeä

Monikansallinen Compass Group osti puolisentoista vuotta sitten Fazer Food Servicen. Kun nyt sen Suomessa toimivissa Compass Group FS Finland – ja Compass Group Finland -yksiköissä käynnistetään yt-neuvottelut, niiden piirissä on yhteensä 2700 henkilöä.

Edessä on jopa 400 työpaikan lakkauttaminen, 700 tehtävän osa-aikaistaminen sekä 2300 henkilön lomauttaminen. Kesäkuussa käytyjen neuvottelujen tuloksena irtisanottiin reilu 300, osa-aikaistettiin noin 100 henkilöä ja lomautettiin liki 3000 henkilöä.

Yhtiö perustelee toimiaan sillä, että kuluttajakäyttäytyminen tulee muuttumaan pysyvästi, kun etäyhteyksillä hoidetaan jatkossa enemmän asioita.

– Globaalistikin suurena toimijana Compass Groupilla on paremmat puskurit ottaa vastaan iskuja kuin henkilöstöravintolan työntekijällä. On selvää, että henkilöstöravintoloille vuosi on ollut vaikea. Epidemiaa ei ole vielä kukistettu emmekä tiedä, mitkä kriisin lopulliset vaikutukset ovat. Siksi vetoan yritykseen, että toimet mitoitettaisiin ala- eikä yläkanttiin”, Rönni-Sällinen vetoaa.

Compass Groupin alueellisen pääluottamusmies Timo Tiikkajan mukaan vielä vuosi sitten yrityksessä kärsittiin työvoimapulasta ja viime keväänä Compass Groupin ravintoloiden henkilökunnasta yli 80 prosenttia työskenteli kokoaikaisesti.

– Olemme kansainvälinen pörssiyhtiö, ja ymmärrän sen, että on kova paine varmistaa osakkeenomistajiensa tuotto. Olen kuitenkin huolissani töissä olevien työntekijöiden jaksamisesta. He työskentelevät kovien tulospaineiden alla. Onko oikea ratkaisu siinä, että haetaan tehokkuutta jatkuvilla työntekijöiden irtisanomisilla ja organisaatiomuutoksilla, Tiikkaja kysyy.

Ihmiset pelastettava uuteen alkuun

Yksityiset palvelualat ovat työvoimavaltaisia. On koko joukko valtakunnallisia yrityksiä, jotka työllistävät tuhansia henkilöitä. Suuressa palvelualan yrityksessä yksien yt-neuvottelujen vaikutus on valtava.

– Näiden valtavien yt-neuvottelujen yhteydessä pitäisi pohtia, miten näille työntekijöille järjestetään muutosturvaa ja pelastetaan ihmisiä uuteen alkuun. Yksittäisellä paikkakunnalla valtakunnallisen yrityksen toimet eivät välttämättä näyttäydy isoina, mutta yksittäiselle ihmiselle ja alalle ne ovat sitä, Rönni-Sällinen toteaa.

Hän pitää erinomaisena sitä, että Suomessa on päätetty tukea valtion taholta yrityksiä ja koko yhteiskuntaa pahimman yli. Yrityksille on vielä tämän vuoden puolella luvassa uusi kustannustuen hakukierros. Tukea voidaan maksaa 2000 – 500 000 euroa. Jo myönnetyt tuet huomioidaan ja yhteenlaskettuna tuet eivät saa ylittää 800 000 euroa Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan.

– Isolle työllistäjälle katto on tosiasiassa matala. Käsittääkseni ainakin muissa Pohjoismaissa ja Saksassa tukia on maksettu enemmän kuin mitä meidän tukemme ovat. Jos jatkoa tuille tulee, pitäisi meilläkin ottaa käyttöön samanlaiset tukimallit kuin näissä maissa, jotta elinkeino Suomessa ei olisi huonommassa asemassa kuin muualla Euroopassa, Rönni-Sällinen vaatii.