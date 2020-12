Lehtikuva/Vesa Moilanen

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa on korkein tähän mennessä.

Suomessa on raportoitu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 240 ihmistä, joista tehohoidossa on 26 ihmistä.

Kaikkiaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on nyt raportoitu 453.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 501. Kahden viime viikon aikana on kokonaisuudessaan raportoitu 6 307 koronatartuntaa, mikä on 1 399 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Varhaiskasvatuksessa tai koulussa on raportoitu yli 35 000 altistusta.

Yhteensä tartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu 30 073. Parantuneita arvioidaan olevan noin 20 000 eli vajaa 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronaviruksen ilmaantuvuus koko maassa on tällä hetkellä noin 111 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan luku on korkein tähän mennessä.

Koronarajoituksia jatketaan

Pääkaupunkiseudulla jatketaan koronatilanteen vuoksi annettuja suosituksia ja rajoituksia 10. tammikuuta saakka. Asiasta kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä.

Ryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset olivat voimassa 20. joulukuuta saakka ja Etelä-Suomen avin yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset 18. joulukuuta saakka.

Aiemmin annetut päätökset koskevat muun muassa kuntien järjestämää harrastustoimintaa ja toisen asteen etäopetusta. Pääkaupunkiseudun yläkouluja ei edelleenkään siirretä etäopetukseen. Koronakoordinaatioryhmä perusteli päätöstä THL:n tiedoilla siitä, että tartuntariski kouluissa on edelleen pienempi kuin yleisesti.

Joulukuun 7. päivään mennessä kunnat ovat raportoineet yli 35 000 varhaiskasvatuksessa tai koulussa tapahtunutta altistusta, kertoo THL. Altistuneista 446, eli 1,3 prosenttia, oli saanut tartunnan.

Jyväskylässä taas kasvua

Koronarajoituksia ja suosituksia jatketaan myös Jyväskylässä, jossa koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun. Koronaviruksen aiheuttama tauti on levinnyt Jyväskylässä muun muassa kaupunginsairaalaan ja sieltä Uuraisten palveluasumisen yksikköön aiheuttaen useita kuolemantapauksia.

Jo aiemmin annettuja koronarajoituksia ja suosituksia jatketaan loppiaiseen 6. tammikuuta saakka. Korkeakoulujen ja toisen asteen opetusta suositellaan jatkettavan syyslukukauden loppuun asti.

Lisäksi kaupunki sulkee uimahallit ja kaupunginteatterin yleisöltä. Myös uudenvuoden ilotulitus perutaan.