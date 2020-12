Juotikkaat-romaanissa Serbian juutalaisten historia on vahvasti esillä

Serbialaista kirjallisuutta tunnetaan Suomessa kovin vähän. Suomentaja Kari Klemelän vuonna 2005 perustama eteläslaavilaiseen kirjallisuuteen keskittyvä Mansarda on pyrkinyt peittämään tätä ammottavaa aukkoa.

Mansardalta on nyt ilmestynyt serbianjuutalaisen David Albaharin romaani Juotikkaat. Aikaisemmin häneltä on ilmestynyt Klemelän suomentamana vuonna 2007 Syötti.

Juotikkaat sijoittuu vuoden 1998 Belgradiin, jossa yhä eletään Jugoslavian sodan varjossa. Kosovon kriisi on parhaillaan päällä. Tämä näkyy päähenkilössä, joka kirjoittaa lehtiin kolumneja. Hän pyrkii rehellisyyteen, mutta onko se mahdollista. Mikä todellisuus on oikeata todellisuutta.

Teoksessa lomittuu arkielämä, kaupunki ja sen monikerroksisuus. Juotikkaassa Serbian juutalaisten historia on vahvasti esillä, samoin nykypäivään asti ulottuvat etniset vainot.

Juutalaisuus onkin kantava voima läpi teoksen. Albaharin omat kokemukset näkyvät; Jugoslavian sotien aikana hän johti juutalaisten evakuoimista piiritetystä Sarajevosta. Vuonna 1994 hän muutti Kanadaan, mutta palasi Serbiaan kymmenen vuotta myöhemmin.

Albaharin kieli on rikasta ja teksti luettavaa. On kuitenkin ensin totuttava kirjailijan linjaan, että romaani ei tarvitse kappaleita ja lukuja. Kirja on yhtä kappaletta alusta loppuun, pisteitä sentään käytetään.

Palkitun suomentajan Kari Klemelän suomennos on tunnettua valioluokkaa.

David Albahari. Juotikkaat. Suomentanut Kari Klemelä. Mansarda 2020.