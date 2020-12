Lehtikuva/Andrew Milligan

Alustavien tulosten perusteella rokotteella ei saatu aikaan riittävää immuunivastetta vanhemmilla aikuisilla.

Ranskalainen lääkeyhtiö Sanofi ja brittiläinen GSK arvioivat, että niiden koronarokote valmistuu vasta loppuvuodesta 2021.

Projekti viivästyy, sillä alustavien tulosten perusteella rokote ei saanut vanhemmilla aikuisilla aikaan riittävää immuunivastetta.

Yhtiöt suunnittelevat aloittavansa seuraavan tutkimusvaiheen helmikuussa. Jos siitä saadaan hyviä tuloksia, laaja kolmas vaihe voitaisiin päästä aloittamaan huhti–kesäkuussa, yhtiöt arvioivat lausunnossaan.

Yhtiöt kertovat tiedottaneensa aikataulumuutoksesta hallituksille ja Euroopan komissiolle, joissa on tehty sopimus rokotteen hankkimisesta.

Yhtiöiden lausunnon mukaan 18–49-vuotiaissa aikuisissa rokote aiheutti alustavien tulosten mukaan immuunivasteen, joka on verrattavissa koronavirustaudista parantuneisiin aikuisiin. Vanhemmilla aikuisilla rokote sai kuitenkin aikaan vain matalan immuunivasteen.

Sanofi ja GSK ovat aiemmin arvioineet koronarokotteensa tulevan saataville ensi vuoden puolivälin tienoilla.

EU:lla sopimus Sanofin ja GSK:n rokotteesta

Sanofin ja GSK:n rokote on yksi niistä rokotteista, joiden ostamisesta EU on tehnyt sopimuksen. Yhtiöiden rokote on viivästysuutisen myötä jäämässä merkittävästi jälkeen pisimmälle edenneistä rokotteista.

Euroopan lääkevirasto EMA kertoi eilen, että Pfizerin ja Biontechin rokote saisi mahdollisen myyntilupansa viimeistään 29. joulukuuta. Moderna-yhtiön valmistaman rokotteen myyntilupa pitäisi viraston mukaan saada hyväksytyksi 12. tammikuuta mennessä, jos ongelmia ei ilmene.

EMA on aloittanut myös AstraZenecan ja Janssenin valmistamien rokotteiden alustavan arvioinnin.

Britanniassa Pfizerin ja Biontechin rokotteella alettiin rokottaa kansalaisia tällä viikolla. Yhdysvalloissa samaiselle rokotteelle odotetaan myyntilupaa lähipäivinä.