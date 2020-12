Lehtikuva/Kurt Schorrer

Suomi saattaa tänä päivänä voittaa kenet hyvänsä.

Maajoukkuevalmentajamme Markku Kanerva ei saanut käytännössä yhtäkään etukäteen toivomaansa vastustajaa MM-kisojen lohkoarvonnoista suojateilleen. Esimerkiksi ensi kesänä EM-kisoissa kohdattavan Tanskan sijaan vastaan asettuu hallitseva maailmanmestari Ranska. Paikallisvastustaja Ruotsia ei kohdata, vaan paikasta Qatarin likaisiin MM-kisoihin taistellaan Ukrainan kanssa.

Neloskorista vastaan tupsahti ”Riven” etukäteen kauhuvastustajaksi kuvailema laatupelaajien Bosnia, jolla on jo kokemusta MM-kisoista vuodelta 2014. Tuskinpa kaukaisten arojen Kazakstankaan tulee kevyttä kiisseliä olemaan, kun vaihtoehtona olisi voinut olla Andorra.

Huuhkajilla on taas ylitettävänään yksi superkorkea vuori D-lohkossa. Lähtökohtaisesti jalkapallokansamme olisi tosin syytä käydä entistä syvempi keskustelu Qatarin kisojen mielekkyydestä ylipäätään. Tälläkin palstalla on lukuisat kerrat käsitelty stadionin rakentajien orjuuttaminen karmeissa olosuhteissa. Ongelmana on myös koko kansainvälisen jalkapallokalenterin keikautus kyseiseltä kaudelta. Kisat joudutaan pelaamaan Qatarin ilmaston takia talvella. Tuolloin pelit käydään ilmastoiduilla ja totaalisen epäekologisilla stadioneilla.

Mutta ei Suomen kisapaikan mahdottomuus pitäisi olla. Puolitoista vuotta ilman tappioita pelannut Ranska (vaikka kuinka varamiehinen) päihitettiin vähän aikaa sitten kotikentällään maalein 2–0. Paul Pogba oli vastaantulija, kun maajoukkuedebytantit Onni Valakari ja Marcus Forss dominoivat peliä.

Kriisissä oleva Ukrainakin on haavoittuva myös urheilullisesti. Maalla ei ole edes kansainvälisiä huipputähtiä riveissään Manchester Cityssä pelaava Oleksandr Zintšenko poislukien. Andri Ševtšenkokaan ei hätyyttele puolustusta pysyessään tiukasti kentän rajojen ulkopuolella valmentajan tehtävässään.

ILMOITUS

Bosniakin on juuri kaadettu kertaalleen EM-karsinnoissa ja näin ollen sen heikkoudet ovat Huuhkajien tiedossa. Barcelonan Miralem Pjanićkin voi mahdollisesti olla poissa Suomi-pelistä jos niikseen käy. Kazakstanin jalkapallosta en edes viitsi kirjoittaa mitään.

Vaikka ylläoleva visio on totaalisen ylenkatsova, on totta, että Suomi saattaa tänä päivänä voittaa kenet hyvänsä. Maajoukkuevahti Lukas Hradecký ilmoitti aivan oikein Huuhkajien aikovan jatkaa historian tekemistä, ja Ranskan tutisevan jo. Itseluottamuksella onkin erittäin suuri merkitys myös urheilulliselle menestykselle. Pelien alkaessa 24. maaliskuuta Bosniaa vastaan talvisen jäätävään aikaan klo 21.45 Huuhkajat voivat aidosti tehdä historiaa.

Lisäksi lohkossa on todennäköisesti odotettavissa paljon ristiinpelaamista korkean tason vuoksi. Selvää on se, että MM-kisoihin pääsevät suoraan vain lohkovoittajat toiseksi jääneiden pelatessa jatkopelit Kansojen Liigasta mukaan liittyneiden joukkueiden kanssa. Ei kannata enää surkutella sitä, että emme pelaa alunperin arvontakoreista nousseita, ja sittemmin talviolosuhteiden takia raakattuja Valko-Venäjää ja Viroa vastaan. Vähintään jatkokarsintapaikka on realismia.

Vakiorivillä mielenkiintoisin kohde on sen avaava Manchesterin derby. Sarjan terävimmän kärjen ulkopuolella killuva kaksikko nähdään kentällä viikolla europeleissä, joten aikaa lepoon ei valtavasti ole. Materiaaliero kääntää pelin lopulta Cityn hyväksi, vaikka tasurivarmistus on hyvä ottaa tueksi. Kohteessa kaksi sarjan hurmiossa aloittanut Everton on valahtanut kuntopuntarissa roimasti alaspäin. Sen sijaan Chelsea on pelannut hienosti, eikä viikon peli Mestareiden Liigassakaan ole niin suuri rasite sen varmistettua jo ennakkoon lohkovoittonsa. Suora kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 12.12. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(X), 2, 1, 1(2), 2, 1, 2(X), 1(X), X(2), X, 2, 1, 1(2).