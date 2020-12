Lehtikuva/John Thys

EU-maat ottivat askelia kohti Turkki-pakotteiden laajentamista.

Brysselissä EU-maiden johtajat ovat keskustelleet huippukokouksessaan läpi yön EU:n ilmastotavoitteen kiristämisestä vuodelle 2030. Yhteisen päästövähennystavoitteen nostaminen vähintään 55 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoon on EU-lähteiden mukaan saanut laajaa kannatusta, mutta päätöksen yksityiskohdista ei ole löytynyt yksimielisyyttä. Nykyinen päästövähennystavoite on 40 prosenttia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ennakoi jo ennen kaksipäiväisen kokouksen alkua, että ilmastokysymyksestä käytäisiin hankalaa ja pitkää keskustelua.

EU-johtajat sopivat eilen ratkaisusta oikeusvaltiokiistaan, joka oli pidätellyt EU:n monivuotista budjettia ja 750 miljardin euron elpymispakettia.

Turkin toimet tuomitaan edelleen

Aiemmin yöllä EU-maiden johtajat tuomitsivat Turkin toimet itäisellä Välimerellä. Kokouksen päätelmien mukaan EU-maat voivat lisätä nimiä viime vuonna perustetulle pakotelistalle, joka luotiin vastalauseena Turkin laittomalle poraustoiminnalle Kyproksen kontrolloimalla alueella.

Päätelmissään EU-johtajat myös pyytävät komissiota ja EU:n ulkosuhteista vastaavaa Josep Borrellia laatimaan raportin EU:n ja Turkin suhteesta sekä etenemisvaihtoehdoista, mukaan lukien Turkin vastaisten pakotteiden perusteiden laajentamisesta. Asiaan palataan viimeistään maaliskuun huippukokouksessa.

Tänä vuonna tunnelma on jälleen kiristynyt, koska Turkki on jatkanut maakaasun etsimistä kiistellyillä vesialueilla. Kreikan mukaan Turkki on etsinyt kaasua Kreikalle kuuluvilta vesialueilta.

Turkki-suhdetta koskevan tekstin hiominen meni huippukokouksessa aamuyön pikkutunneille.