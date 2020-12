Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Koulukiusaamista ei ole saatu loppumaan, vaikka siihen on olemassa hyvät keinot. Kaikki lähtee siitä, että opettajat ja vanhemmat puuttuvat heti kiusaamiseen sen tultua heidän tietoonsa. On selvää, ettei kukaan rupea kiusaamaan, ellei hänellä ole jokin henkilökohtainen ongelma. Oli se sitten heikko itsetunto, jota kiusaaja yrittää pönkittää kiusaamalla, tai jokin muu syy, niin jokainen kiusaaja tarvitsee psykoterapiaa. Kun ongelma käsitellään ja poistetaan terapiassa, kiusaaminen hänen toimestaan loppuu. Yhtä tärkeää on, että myös kaikille kiusatuille järjestetään välittömästi psykoterapiaa.

Kiusaamisen kitkemiseen ja ennaltaehkäisemiseen on olemassa Suomessakin erinomaiseksi todettu keino. Jos opettajat pitäisivät oppilaille joka koulupäivä rentoutushetken, oppilaat olisivat rauhallisempia. Silloin opetus saataisiin toteuttaa rauhallisessa ilmapiirissä, jolloin myös oppimistulokset kohentuisivat. Rauhallisen ilmapiirin ansiosta myös opettajien hyvinvointi kohenisi ja stressaavat tilanteet loppuisivat.

Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin Happy-hankkeen ”Terve Oppiva Mieli” tulokset ovat olleet erinomaisia. Siihen osallistui 56 koululuokkaa ja 3 500 oppilasta neljässä eri kaupungissa. Palautteita oppilailta: ”Ennen suutuin ja aloin heti huutaa, mutta nyt mietin, mitä oikeasti haluan sanoa ja mitä haluan tehdä. Saan asioita tehtyä nopeammin ja huolellisemmin.” Opettajien kokemuksia: ”Oppilaat tulevat paikoilleen ääneti. Porukka on uteliasta ja innokasta oppimaan uusia asioita. Luokassa on hyvä yhteishenki ja kaikki otetaan huomioon. Kiusaamista en ole havainnut tai että joku jätettäisiin yksin.”

Myös päiväkodeissa tapahtuu kiusaamista ja päivät ovat rauhattomia. Helsingin yliopiston pääkaupunkiseudun päiväkodeissa toteuttama hanke ”Pieni Oppiva Mieli” on antanut yhtä hyvät tulokset kuin mainittu peruskouluja koskeva hanke. Hankkeiden toteuttaminen ei vaadi muuta kuin hyvää tahtoa ryhtyä toteuttamaan niitä.

Vesa Vuorinen

Vaasa