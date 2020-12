IPS/Zofeen T. Ebrahim

Kansainvälinen riippumaton avustusjärjestö Oxfam arvioi, että verottamalla rikkainta yhtä prosenttia ihmisistä 0,5 prosenttia nykyistä enemmän kymmenen vuoden ajan syntyisi 117 miljoonaa uutta työpaikkaa terveydenhoidon, koulutuksen ja vanhustenhoidon strategisille sektoreille.

Kymmenen prosenttia veroparatiiseihin kätketyistä varoista tuottaisi saman tuloksen. Maailman köyhyysongelman hoito ei ole ainakaan rahasta kiinni.

OECD:n tilastojen mukaan keskimääräinen yritysverotus on laskenut 28 prosentista vuonna 2000 tämän vuoden 20,6 prosenttiin. Suuryritysten vauraus on kasvanut samalla kun keskiluokka on taantunut ja epävirallisten, epävarmojen työsuhteiden määrä räjähtänyt. Washingtonilaisen Institute for Policy Studies -tutkimuslaitoksen mukaan tämän vuoden maaliskuun 18:nnen ja kesäkuun 4:nnen välillä rikkaimpien amerikkalaisten varallisuus paisui 19 prosenttia.

