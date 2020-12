Lehtikuva/Jussi Nukari

Kansanedustaja Merja Kyllönen (KU 4.12.2020) vaatii Kiantajärven vesitilanteesta aktiivisempaa tiedottamista kansalaisille.

Olemme lokakuusta alkaen tiedottaneet haastavasta vesitilanteesta omilla tiedotteilla, viranomaisten kautta, sekä yhteistyöllä paikallismedioiden kanssa. Pahoittelemme poikkeuksellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamia haittoja Oulujoen vesistön järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajille.

Oulujoen vesistön syksyn sademäärät olleet poikkeuksellisen suuria



Fortum säännöstelee Kiantajärven vedenpintaa osana Oulujoen jokisäännöstelyä. Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellisen märkä koko Oulujoen vesivaluma-alueella. Tämä syksy on ollut edelleen erittäin sateinen, ja vesivaluma on korkein, minkä olemme mittaushistorian aikana kokeneet. Syyskuun alusta, eli Aila-myrskyn jälkeen, Oulujoen vesistön alueella sademäärä on ollut noin 350 millimetriä, kun normaali sademäärä on noin 200 millimetriä. Marraskuussa päivien 16 – 26. välisenä (10 päivän) aikana satoi 60 mm, kun normaali sademäärä on 10 millimetriä. Koko marraskuun sademäärä oli kaksinkertainen normaalin nähden. Tämä asettaa luonnollisesti haasteita vesimäärien hallintaan.

Olemme koko syksyn tyhjentäneet Oulujoen vesistön järviä isoilla juoksutuksilla ja lokakuun puolesta välistä alkaen lupaehtojen salliman maksimivirtaaman mukaan. Kiantajärven kohdalla tämä tarkoittaa, että olemme juoksuttaneet Ämmän laitosta koko syksyn ajan luvan salliman maksimivirtaaman 110 m3/s mukaisesti. Ainostaan poikkeustilanteissa, mikäli Kiantajärven pinta uhkaa ylittää ylärajansa, meillä on oikeus hetkellisesti ylittää tämä maksimivirtaama, minkä me teimme 6. –11. marraskuuta, ja tulemme tekemään sen uudestaan, jos näyttäisi siltä, että olisimme menossa ylärajan yli.

Lupaehdot ohjaavat meidän toimintaamme



Erittäin runsaiden tulovesien keskellä olemme toistaiseksi hallinneet veden pintoja lupaehtojen mukaisesti. Joudumme ottamaan koko Oulujoen huomioon Kiantajärveä säännöstellessä ja tulovirtaama on edelleen vahva koko jokiosuudella. Marginaalit ovat pienet ja kylmenevä sää herättää edelleen huolta supporiskiin liittyen ja siksi käynnistimme marraskuussa keskustelut alueen ELY-keskusten sekä säännöstelykumppaneiden kesken vesitilanteen kokonaishaittojen minimoimiseksi.

Suppoa eli hyydettä alkaa muodostumaan, kun joen virtaama on korkea ja veden lämpötila laskee nollaan asteeseen tai sen alapuolelle. Supon muodostumista pyritään estämään muodostamalla jokeen yhtenäinen jääkansi. Yhtenä lisätyökaluna olemme hakeneet poikkeuslupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ylittää tilapäisesti ja korkeintaan 30 senttimetrin verran Oulujärven normaalin lupaehdon ylärajan, mikäli olemme tilanteessa, jossa virtaamia Oulujoessa on suppovaaran takia pienennettävä.

Lupaehdot eivät ole suunniteltu hallitsemaan vaativia syystulvia, joiden todennäköisyys näyttää kasvavan. Esimerkiksi Oulujoella voimme nykyisen lupaehdon mukaisesti lisätä juoksutusta keväällä jopa noin 30 prosenttia muun vuoden maksimivirtamaan verrattuna, jotta kevättulvan aiheuttamaa Oulujärven vedenpinnan nousua voidaan rajoittaa.

Jos vastaava poikkeus olisi sallittu myös syystulvissa tarkoittaisi se, että Oulujärven pinta voisi olla laskennallisesti jopa 30 senttimetriä alempana kuin mitä se nyt on. Mikäli kevättulvan ajan suurempia virtaamia sallittaisiin aikaisemmin, tarkoittaisi se, että säännösteltyjen järvien pintaan voitaisiin vaikuttaa aikaisemmin kuin nykyisillä luvilla. Kiantajärven lupaehto sallii virtaamarajoituksen ylittämisen vasta kun Kiantajärven pinta uhkaa ylittää ylärajansa.

Vesivoima auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta



Kansanedustaja Merja Kyllönen on oikeassa ilmastonmuutoksen suhteen. Ilmastonmuutoksesta on näkyvissä merkkejä talvien viivästymisenä, useammin toistuvina ja isoina syystulvina sekä talvien lyhentymisinä.

Vesivoima auttaa kuitenkin hillitsemään ilmastonmuutosta, koska vesivoima ei tuota merkittävästi haitallisia hiilidioksidipäästöjä pohjoisilla leveysasteillamme. Säätövoimana vesivoima tasapainottaa muita energiantuotantomuotoja ja täyttää aukot energiantuotannossa, kun tuuli ei puhalla tai aurinko paista. Tämän takia vesivoima on tärkeä osa muutoksessa kohti puhtaampaa tulevaisuutta.

Kansanedustaja Kyllönen toivoo myös parempaa tiedottamista, ja aina pitää pyrkiä parempaan. Tulemme pyrkimään parantamaan entisestään yhteistyötä paikallismedioiden kanssa.

Mikael Heikkilä

Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely

Fortum Oyj