Pekka Pajuvirta

Mielipide: Vammaisilla on oikeus tehdä työtä

Oikeus työhön on myös vammaisilla henkilöillä. Se on perustuslaillinen oikeus kaikilla, mutta sitä vahvistaa myös YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista, jonka Suomikin on ratifioinut.

Monet eri vammaisjärjestöt ovat vuosikausia puhuneet siitä, että juuri vammaisten ihmisten tulisi olla mukana työelämässä.

Kela yleensä siirtää vammaisia ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle (näkövammaiset, mielenterveyden kuntoutujat ja monet muut vammaiset). Tässä rikotaan jatkuvasti perustuslakia. Heillä tulisi olla oikeus normaaliin työhön.

Kukaan ei tunnu välittävän näistä ihmisistä. Heistä monet tekevät työtä työkeskuksissa ja saavat päivässä korvausta vain 4–10 euroa. Julkisuudessa monen vammaisen vanhemmat ovat toivoneet, että aikuinen ihminen, jolla on jokin vamma, saisi ihan normaalin työn.

Esimerkiksi Saksassa on laki, jonka johdosta palkataan vammaisia ihmisiä töihin.

Suomessa asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan ovat erittäin huonot. Vammaisista monet ovat osatyökykyisiä. Muissa Pohjoismaissa osatyökykyiset ovat mukana työelämässä, mutta ei meillä Suomessa. Ruotsissa on viisi eri tapaa, miten kohdellaan ihmisiä, kun heillä on sairaus tai vamma. Suomessa ihminen on joko työkykyinen tai työkyvytön.

Ikävä kyllä Suomessa työkyvytön hyvin usein vain laitetaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkejärjestelmää Suomessa ei muuteta. Yleensä viimeinen työnantaja joutuu maksamaan työkyvyttömyyseläkkeen ihmisen elämän loppuun asti. Monet yli 50-vuotiaat eivät saa tämän johdosta töitä. Sama koskee nuoria, joilla on esimerkiksi psyykkinen sairaus. Suomessa joka neljäs ihminen on eläkkeellä, joko määräaikaisella kuntoutustuella tai pysyvällä eli toistaiseksi voimassa olevalla työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja näiden lisäksi tulee laskea normaalit vanhuuseläkeläiset.

Sosiaali – ja terveysministeriö on laskenut, että yhden vuoden aikana työpanoksen menetys on noin kahdeksan miljardia euroa, kun niin monet ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Monet nuoret ovat koko ikänsä pois työelämästä. Yleisin syy ovat psyykkiset sairaudet.

Aikoinaan jo 70-luvulla oli idea, että ihmisellä on työ, millä näin elättää itsensä. Nyt liian monet ovat kokonaan pois työelämästä.

Mika Lille

Helsinki