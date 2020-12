Madelén Wildhaber

Kokki Turun pormestariehdokkaaksi: ”Ehdolla on oltava myös tavallinen palkansaaja”

– Ehdolla on oltava myös tavallinen palkansaaja, sanoo pormestariehdokas Sasu Haapanen.

Turku siirtyy ensi kevään kuntavaalien yhteydessä pormestarimalliin. Siinä uusi valtuusto valitsee kaupunginjohtajan sijalle pormestarin. Tulossa on myös kolme apulaispormestaria.

Tarjolla on kokeneita poliitikkoja. SDP on nimennyt pormestariehdokkaakseen kansanedustaja Aki Lindenin ja keskusta pitkän linjan kuntapoliitikon Jarmo Laivorannan. Kokoomuksen kohdalla puhutaan kaupunginjohtaja Minna Arvesta ja vihreissä kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta Elina Rantasesta. Myös perussuomalaiset nimeää oman ehdokkaansa. Spekulaatioissa on esillä ollut kansanedustaja Ville Tavion nimi.

Vasemmistoliitto lähti toisenlaiselle linjalle. Se nimesi ehdokkaakseen 38-vuotiaan kokin ja pääluottamusmiehen Sasu Haapasen. Haapanen on lähdössä vasta toisiin kuntavaaleihinsa. Hän on vasemmistoliiton toinen varavaltuutettu ja nuorisolautakunnan jäsen. Hänellä on pitkä kokemus ammattiyhdistystoiminnasta.

– Olihan se pirun rohkeaa vasemmistoliitolta. Se osoittaa suurta luottamusta ja siihen täytyy suhtautua asian vaatimalla vakavuudella, Haapanen sanoo.

Epäuskoista palautetta

Turun vasemmistossa kuten vasemmistoliitossa yleisestikin pormestarimalli on herättänyt kritiikkiä. Pelätään erityisesti sitä, että kuntavaalit henkilöityvät entisestään.

– Keskustelu on ollut meillä hyvinkin eläväistä, mutta päätimme yhdessä kuitenkin lähteä kisaan, Haapanen sanoo.

– Olisi ollut erikoista jättäytyä ulkopuolelle jo siksikin, että samalla meidät olisi jätetty ulos kaikista pormestariin liittyvistä keskusteluista. Se olisi tarkoittanut, että olisimme jättäneet vapaaehtoisesti kentän muille.

Haapanen sanoo, että hän lähtee pormestarikisaan selkeästi altavastaajan asemasta.

– Olen yllättävä ja ennalta odottamaton ehdokas. Palaute kavereilta ja sukulaisilta on ollut jopa epäuskoista, hän naurahtaa.

– Turussa näkyy selkeästi, että muilla puolueilla on tarve kaivaa esiin joku pitkän uran tehnyt auktoriteetti, mikä on luonnollista, mutta tarvitaan myös uutta näkökulmaa, uusia ajatuksia ja uusia kasvoja.

Alunperin Haapasen tähtäin oli päästä varsinaiseksi valtuutetuksi.

– Kun minua kysyttiin pormestariehdokkaaksi, mietin, että marinoituneiden konkareiden ja eliitin edustajien lisäksi ehdolla on oltava myös tavallinen palkansaaja, joka edustaa tavallista turkulaista.

Nimeämisensä jälkeen Haapanen on saanut keskustella paljon pormestarimallista.

– Ihmiset tietävät siitä tosi vähän. Yleinen väärinkäsitys tuntuu olevan, että on tulossa erilliset pormestarivaalit. Mutta valtuustohan valitsee pormestarin, hän muistuttaa.

Vaikka on pormestariehdokas, Haapanen painottaa sitä, että vasemmiston ehdokkaat tekevät kuntavaalityötä yhdessä.

– En nostaisi itseäni muiden ehdokkaiden yli. Kuka tahansa meidän vaaliehdokkaista olisi voinut olla pormestariehdokas, sillä meille on rakentumassa hyvä, vahva lista.

Tasa-arvo ja reilu työ

Työ on Haapasen keskeinen vaaliteema.

– Pesunkestävänä ay-jätkänä minua kiinnostaa tasa-arvo ja reilu työ, hän sanoo.

Ammattiyhdistysliike toi hänet politiikkaan.

– Ravintolamaailman kaoottisuus ja siellä vallitsevat viidakon lait olivat asia, joita vastaan lähdin aikoinaan taistelemaan, hän kertoo.

”Minua jännittää ja pelottaa nuorison puolesta.”

Haapanen tuli valituksi luottamusmieheksi ja pääluottamusmieheksi ja aktivoitui niin omassa ammattiliitossaan PAMissa kuin SAK:ssakin.

– Huomasin, että saan oikeasti jotain konkreettisesti aikaan, pystyin auttamaan ihmisiä ja korjaamaan epäkohtia. Siitä syntyi kasvava nälkä, ja lähdin politiikkaan.

Toinen keskeinen vaaliteema on nuorison hyvinvointi.

– Varsinkin nyt koronakriisin, ammattikoulureformin ja maailmantalouden tilanteen vuoksi minua jännittää ja pelottaa nuorison puolesta, hän sanoo ja muistuttaa siitä, että nuorison asioihin voi vaikuttaa kuntatasolla. Keskeisiä asioita ovat koulutus, työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

– Työkaluja löytyy monialaisesta yhteistyöstä nimenomaan kuntapoliittisella tasolla, hän toteaa.

Haapanen ei ota kantaa muiden puolueiden teemoihin.

– Turun Vasemmistoliitto ei ole kiinnostunut vastakkainasettelusta tai muiden puolueiden tavoitteista. Meillä on hyvin valmisteltu kaupunkiohjelma, jota ajamme. Mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi maahanmuuttopoliittisia päätöksiä ei juurikaan kunnanvaltuustoissa tehdä.