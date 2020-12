Emma Grönqvist

Jussi Saramo nousee äitiysvapaalle jäävän Li Anderssonin tilalle opetusministeriksi – ”Nyt on aika hyvä vaihtoaika siinä mielessä, että syksyn osalta isot prosessit on hoidettu”

Jussi Saramo Kansanedustaja 2019 – Solaris-lomat, toimitusjohtaja 2017–2019 Merja Kyllösen, Euroopan parlamentin jäsenen, avustaja 2014–2016 Vasemmistoliitto, poliittinen sihteeri 2009–2011, 2014–2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustaja 2011-2014

Li Andersson on käynnistänyt koulutuspoliittisen selonteon valmistelun ja vienyt oppivelvollisuuden laajentamisen melkein läpi. Pian hän jää äitiysvapaalle, ja hänen tilalleen ministeriksi talven ja kevään ajaksi tulee Jussi Saramo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo palasi joulukuussa reilun kuuden vuoden tauon jälkeen tuttuun paikkaan. Viimeksi hän työskenteli opetus- ja kulttuuriministeriössä Paavo Arhinmäen erityisavustajana, nyt vuorossa ovat opetusministerin tehtävät.

Saramo sijaistaa ministerinä Li Anderssonia, joka jää kevään ajaksi äitiysvapaalle. Andersson kertoi syksyllä odottavansa lasta, jonka laskettu aika on vuodenvaihteen tienoilla. Ministeriksi Andersson aikoo palata kevään jälkeen.

Tarkkaa työnjakoa Andersson ja Saramo eivät vielä ole sopineet.

– Sen tarkemmin emme vielä ole sopineet, kun sitä on aika mahdotonta vielä tietää. Jussi hoitaa ministerin tehtävät ja kiertää ministerin ominaisuudessa. Olen sanonut, että katsotaan sen mukaan, että hoidanko minä vai hän vaalitentit, Andersson sanoo KU:lle.

Vaalitenteillä Andersson viittaa luonnollisesti ensi keväänä odottaviin kuntavaaleihin.

– Olen ajatellut, että vaalikampanja on se, jossa minun saatetaan haluta olevan mukana.

Saramo painottaa, että Andersson puolueen puheenjohtajana osallistuu oman tahtonsa ja jaksamisensa mukaan.

– On todella arvokasta, että Li on ilmoittanut haluavansa tehdä vaalityötä siltä osin kuin se onnistuu. Sehän on puolueen kannalta upea juttu.

Oppivelvollisuuden laajennus

loppumetreillä

Eduskunnassa on tällä hetkellä loppumetreillä yksi hallituksen suurista hankkeista eli oppivelvollisuuden laajentaminen. Se on yksi vasemmiston pitkäaikaisista tavoitteista. Nyt laajennus on toteutumassa vasemmistoliittolaisen opetusministerin aikakaudella.

Toinen jättihanke on puolestaan pian siirtymässä eduskunnan käsittelyyn, kun eri valiokuntien pöydille lävähtää hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi.

– Olen syksyn osalta linjannut, että haluan katsoa oppivelvollisuuden loppuun. Mutta itse asiassa nyt on aika hyvä vaihtoaika siinä mielessä, että syksyn osalta isot prosessit, oppivelvollisuus, sote-neuvottelut ja budjettineuvottelut on hoidettu. Kevääksi tulee sitten uudet jutut, Andersson sanoo.

Saramo nostaa esiin juuri oppivelvollisuuden laajentamisen hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka moni vasemmistolle hyvin tärkeä asia on koronakriisistä huolimatta edennyt eduskunnassa.

– Suomessa on vertaansa vailla oleva peruskoulujärjestelmä, ja muutenkin koulutus on sellaista, mistä voimme olla ylpeitä. Mutta on ollut nähtävissä heikkenemistä ja eriarvoisuuden lisääntymistä kuten muuallakin yhteiskunnassa. Nyt arvokkain juttu on, että siihen puututaan kaikilla koulutusasteilla. Se määrittää tekemistä.

Opetusministerinä Saramo pitää tärkeimpänä juuri niin kutsutun vasemmiston peruskauran edistämistä.

– Eihän puolen vuoden aikana mennä ministeriöön sanomaan, että hommat seis, nyt teemme kaiken toisin. Meillä on todella hyvä hallitusohjelmapohja, jonka Li on ministerinä hienosti laittanut toimeen.

Viisikossa luvassa

vääntöä

Saramo nousee Anderssonin tilalle myös hallituksen niin kutsuttuun viisikkoon, jonka muodostavat hallituksen keskeiset ministerit. Siinä on edustus jokaisesta hallituspuolueesta.

Saramo paaluttaa, ettei halua asettaa opetusministerin ja viisikon tehtäviä vastakkain.

– Odotettavissa on, että ensi keväänä kova paine on viisikon puolella ja puoliväliriihessä. Suurimmat intohimot ovat hallituksen yhteisissä isoissa asioissa.

Kevään osalta Saramo pitää tärkeänä jatkaa samalla linjalla kuin tähänkin asti. Nyt ei ole hötkyilyn aika, viesti kuuluu.

– Nyt ei pidä lähteä leikkausten tielle. Se tulisi todella kalliiksi ihan taloudellisestikin.

Saramo muistuttaa, että koronakriisissä Suomen hallitus on onnistunut hyvin. Talous on selvinnyt maailmantalouden romahduksesta kansainvälisessä vertailussa vähintään kohtalaisesti. Samoin itse taudin hallinta on onnistunut, vaikka tilanne on viime viikkoina kääntynyt jälleen huolestuttavaan suuntaan.

– Vaikea sanoa, mikä on hallituksen ja mikä meidän hyvinvointivaltiomme ansiota, Saramo puntaroi.

Rakenteellinen uudistus

usein leikkaus

Keskustalainen valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi Ylen haastattelussa marraskuun loppupuolella, että ensi vuonna tulee vielä elvyttää. Mahdollisia leikkauksia Vanhanen väläytti sitten vuodella 2022.

Saramo muistuttaa, että Suomessa ovat edelleen nähtävissä 1990-luvun laman aikana ja sen jälkeen tehtyjen leikkausten jäljet.

– Ettei nyt lähdettäisi tekemään samoja virheitä kuin 90-luvun lamassa. Se on vasemmistolle syy, miksi haluamme olla hallituksessa.

Saramon mukaan leikkauskeskustelua on jo alettu käydä. Ja vaikka ensi vuodelle ei välttämättä ole leikkauspaineita, on edessä kovaa vääntöä tulevien vuosien talouspolitiikasta.

– Mutta kova paineistus on siihen, että lyötäisiin tuleville vuosille lukkoon paitsi leikkauksia myös niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia. Ne ovat yleensä enemmän tai vähemmän leikkauksia, mutta joita kutsutaan rakenteellisiksi uudistuksiksi.

Hallitus linjasi tänä syksynä budjettiriihen jälkeen, että se tulee tekemään lisää työllisyystoimia kevään puoliväliriihessä. Erityisesti vasemmistolle nämä työllisyystoimet voivat olla vaikeita, sillä työllisyystoimet ovat usein kuin Saramon yllä kuvailemia rakenteellisia uudistuksia eli enemmän tai vähemmän leikkauksia etuuksiin.

– Nyt on nähtävillä se, että yleiseen työvoimapulaan emme ole nopeasti siirtymässä. Olisi vastuutonta keväällä alkaa päättää työttömien aseman heikentämisestä, Saramo tiivistää.

Ja kuten Li Andersson aiemmin mainitsi, tulee Saramo opetusministerinä vetämään puoliväliriihen. Sen ajankohta on Anderssonin mukaan pian kuntavaalien jälkeen. Kuntavaalit järjestetään 18.4.

Muut vaihtoehdot

todella huonoja

Vaikka Saramo odottaa kovan väännön jatkuvan, ei joidenkin toimittajien märkä uni – kuten Saramo ajatusta hallituksen kaatumisesta kuvailee – tule toteutumaan.

– Kaikki vaihtoehdot tälle hallitukselle olisivat todella huonoja Suomen kannalta. Uskon, että pystymme löytämään rakentavasti tavat, kuten tähänkin asti, selvitä näistä kriiseistä, joita meillä on. Ei siis hallituksella, vaan Suomella ja koko maailmalla.

– Oppositio tietysti yrittää lyödä kiilaa erityisesti keskustan ja muiden hallituspuolueiden väliin. Siinä jotkut toimittajat komppaavat. Mutta kyllä vastuulliset toimijat keskustassakin tietävät, että jos hallitus kaadettaisiin, se olisi paitsi Suomelle katastrofi myös heidän itsensä kannalta huono asia.

Viimeisimpänä julkisuuteen ovat nousseet pääministeri Sanna Marinin (sd.) sähköpostiviestit, joiden on sanottu peilaavan hallituskumppanien huonoja suhteita.

– Sitä keskustelua on ollut outoa seurata julkisuudessa, koska mielestäni korona, jos jokin, on yhteistyöhanke, jossa koko hallitus on mukana. Se on harvinaisen huono aihe yrittää repiä poliittisia irtopisteitä, Andersson linjaa.

Jussi Saramo Kansanedustaja 2019 – Solaris-lomat, toimitusjohtaja 2017–2019 Merja Kyllösen, Euroopan parlamentin jäsenen, avustaja 2014–2016 Vasemmistoliitto, poliittinen sihteeri 2009–2011, 2014–2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustaja 2011-2014