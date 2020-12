Lehtikuva/Thomas Coex

Ranskassa kuohuu. No, niiden pilakuvien julkaisemisesta käynnistyneiden murhien takia. Minä kun pohdin asioita monelta kantilta, olen mielessäni kysynyt kyseisten pilakuvien julkaisemisen välttämättömyyttä. Sananvapaus on, ja sen nimissä kyllä saa tämänkin tehdä, en sitä kiistä. Mutta mitä olisi seurannut, jos kuvat olisi jätetty vain julkaisematta? Eihän se sananvapaus mihinkään olisi kadonnut.

Meillä Suomessa ollaan maltillisia. Aikoinaan kiisteltiin Juhannustanssit-kirjan tiimoilta jumalanpilkasta. Silloin päädyttiin ratkaisuun, että jumalaa ei voi pilkata. Sen verran ylempänä sen arvo on ihmisiin verrattuna. Päädyttiin käsitteeseen, että ihmisten uskonnollisia tunteita ei saa loukata. Erään konservatiivituttavan kanssa keskustelimme aiheesta. Muistuttelin, että meillä jumalaa voi pilkata rangaistuksetta ja jopa Mannerheimin habitusta on vedetty alemmas. Hän myönteli nämä, mutta sanoi, että sotaveteraaneistamme ei saa tehdä pilajuttuja.

Kyllä se vaan niin tahtoo olla, että meillä useimmilla, ellei kaikilla, on jokin asia, ilmiö, henkilö tai muu sellainen, josta emme kestä pilailua tai vähättelyäkään. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskuntamme kalleimpia kulmakiviä. Sitä voi kuitenkin käyttää harkiten. Tilanteen mukaan. Pään aukominen nakkikioskin jonossa kello neljältä aamulla ei ole viisasta.

Sananvapauden lisäksi meillä on muita oikeuksia. Joskus vaan on tilanne, ettei oikeuttansa kannata kirjaimellisesti käyttää. Kun vaikka rekka ajaa kohti risteystä ja minä lähestyn samaan kohtaan oikealta, eli minulla on etuajo-oikeus: huonommassa tapauksessa rekka jyrää minut, eikä siinä pelasta se, että käytin etuajo-oikeuttani.

Hannu Järvinen

Mäntsälä