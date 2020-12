Pekka Pajuvirta

Sekä Neuvostoliiton että Yhdysvaltain asiantuntijana tunnetuksi tullut tohtori Jyrki Iivonen analysoi Kansan Uutisissa 1.12.2000 Yhdysvaltain vaaleja, jotka silloinkin olivat ”yhtä sotkua”. Farssiksi menneen jälkinäytöksen jälkeen presidentiksi nousi George W. Bush.

Iivosen 20 vuoden takaiset puheet avaavat sitä, miksi Yhdysvallat on niin jakautunut. Hän vertasi, että venäläinen sielu on kielen, kulttuurin ja historian ykseyttä, joka on jatkunut satoja vuosia.

– Amerikkalainen sielu tulee historian, yhteisten traditioiden ja yhteisen kielen puuttumisesta. Se on hyvin ei-etninen ja ihan erilainen kuin venäläisyys.

– Sen ainakin opin, että vältän sellaisia sanontoja kuin ”amerikkalaiset ovat sitä mieltä” ja ”Amerikassa asiat ovat niin ja noin”. Ei ole olemassa yhtä Amerikkaa.