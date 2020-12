Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vuosi sitten itsenäisyyspäivään valmistauduttiin hallituskriisissä. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei pystynyt kertomaan, miksi. Keskustalla oli kuitenkin ”henkilöön kohdistuva epäluottamus”. Puolue täsmensi sen verran, että puolue ei luota pääministeri Antti Rinteeseen.

”Syynä on kokonaisarvio hallituksen toimintakyvystä, luottamuksesta ja uskottavuudesta.”

Vieläkään ei tiedetä, miksi keskusta päätyi tällaiseen kokonaisarvioon.

Politiikka on nykyisin nopeiden liikkeiden aikaa. Vuodentakaiset pääministeri Rinne ja valtiovarainministeri Kulmuni ovat nyt sivussa päätöksenteon ytimestä. Keskustan operaatio avasi tien Sanna Marinin hallitukselle, joka nimitettiin 10.12.2019. Se on siis 51 viikon ikäinen.

Ehkäpä demarit ovat tarjoilleet pullakahveja kepulaisille. Pääministerin vaihdos tiesi myös rytminvaihdosta SDP:lle. Sen kannatus kääntyi heti nousuun. Korona siivitti demarit keväällä gallupien ykköseksi, mitä paikkaa se piti hallussaan myös marraskuun mielipidemittauksissa.

Viiden naisen johtama hallitus on kansainvälinen ilmiö, joka on tuonut Suomelle enemmän mainetta kuin mitkään brändityöryhmien kampanjat.

Maineikas BBC esitti viime viikonvaihteessa uutiskanavallaan puolen tunnin tv-dokumentin ”maailman ainoasta naisten johtamasta hallituksesta”. Siinä Suomea kuvattiin supersankarisarjakuva Wonder Womanin saaren feministisenä utopiana. Sarjakuvasankari Wonder Woman, suomalaisittain Ihmenainen, on kotoisin naisten hallitsemalta Themysciran saarelta.

Hallituksen johtoviisikon sukupuoli ei yksin ole kansainvälistä lehdistöä kiinnostava asia. Suomi oli koko syksyn maailman paras maa koronakriisin hoidossa. Sekin toi Marinille näkyvyyttä ja kannanotoille arvovaltaa.

Vielä ei tiedetä, miten tilanne jatkuu, koska taudin toinen aalto alkoi jyllätä meillä muita maita myöhemmin. Uudet rajoitukset ovat olleet voimassa alle viikon.

Koronasta huolimatta hallitus on pystynyt viemään hallitusohjelman isoja hankkeita eteenpäin. Laki hoitajamitoituksesta on jo voimassa, sote-uudistusta odotetaan eduskuntaan vielä tämän vuoden puolella, ja oppivelvollisuusuudistus siellä jo on.

Vaikein harjoitus tulee ikääntyneiden työllisyyden parantamisesta noin 10 000 henkilöllä. Kun työmarkkinajärjestöt vetivät asiassa vesiperän, se palaa hallituksen ratkaistavaksi lähiviikkojen aikana.

Käytännössä kysymys on eläkeputkesta, jonka lakkauttamista kannattavat vihreät ja keskusta. Vasemmistoliitto on vastustanut sitä ja vaatinut ainakin pehmentäviä toimia päätöksen rinnalle. Siihen kallellaan on ollut myös pääministeri.

Tiedossa on siis vielä ennen joulua vaihteeksi perinteinen vääntö, jossa politiikka palaa myös hallituspolitiikkaan. Ei siitä kovin syvä voi tulla, koska hallitus on koko ajan painottanut myös työssä jaksamista, ei siis pelkkää keppiä.

Hollywood-megaelokuva Wonder Woman 1984 on tulossa elokuvateattereihin joulupäivänä. Meilläkin mennään seuraavaan tuotantokauteen Ihmenaiset ja Jussi 2021.

