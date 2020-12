Jussi Joentausta

Koronan testauspisteessä kaikki ovat samalla viivalla. Tähän yhdenvertaisuus loppuukin. Koronatartunnan testausjonoon joutuvat muita useammin ihmiset, joilla ei ole varaa tai mahdollisuutta noudattaa rajoituksia.

Hoitoon pääsevät kaikki, mutta taloudelliset edellytykset selviytyä koronatartunnan jälkeisestä ajasta jakautuvat eriarvoisesti. Koronan seuraukset kurittavat ihmisiä eri tavoin fyysisesti, henkisesti ja taloudellisesti.

Perussairaat joutuvat sairaalaan ja tehohoitoon muita useammin. Monet perussairaudet kasautuvat ihmisille, joilla on talous- tai mielenterveysongelmia tai muuta kuormaa.

Koronaepidemia syventää eriarvoisuutta rajusti tavalla, jota lähietäisyydeltä on vaikea havaita. Nyt näemme leipäjonojen, toimeentulotuen, työttömyysturvan ja monien muiden tukitoimien kasvavan.

1990-luvun lama jätti pitkän ahdingon varjon, joka ulottui ylisukupolvisesti. Vielä vuosia kovimman laman jälkeen se kasvatti lastensuojelun tarvetta. Ylisukupolvinen työttömyys ja sosiaaliturvan tarve kasvoi. Vastaavan oireilun näkee leipäjonoissa, joissa lapsiperheiden määrä on lisääntynyt.

Pienet ja isommatkin koululaiset ovat olleet etäopetuksen seurauksena eriarvoisessa asemassa, johon perheen resurssit ja jaksaminen ovat vaikuttaneet. Opiskelijoiden määrä on lisääntynyt leipäjonoissa.

Korona koettelee henkisesti ja taloudellisesti kovimmin ihmisiä, jotka ovat taistelleet päivittäisestä selviytymisestään jo ennen koronapandemiaa.

Suomessa on resursseja selviytyä koronaepidemiasta huolimatta. Paljon on tehty, mutta keinoja vastata ihmisten hätään on löydettävä lisää.

Suurten nälänhätien ennakoitiin jo hävinneen, sillä 2000-luvulla niitä on ollut vain yksi, Somaliassa. YK:n tuoreen humanitaarisen avun raportin mukaan apua tarvitsee 235 miljoonaa ihmistä. Nälänhätä tekee paluun.

Hätäapua tarvitsevien ihmisten määrä maailmassa kasvaa ensi vuonna jopa 40 kertaa suuremmaksi verrattuna nykyiseen. Kasvu johtuu lähes kokonaan koronapandemiasta.

YK on laskenut, että yhteen valtioon sijoitettuna apua tarvitsevat muodostaisivat väkiluvultaan viidenneksi suurimman maan.

Päätoimittaja