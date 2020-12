Lehtikuva/Roni Rekomaa

Pfizerin ja Biontechin kehittämästä rokotteesta riittää Puumalaisen mukaan annos 1,8 miljoonalle suomalaiselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä päästään rokottamaan tammikuussa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Koronarokote annetaan kahtena annoksena kolmen viikon välein. Puumalaisen arvion mukaan sote-henkilöstön rokotukset jatkuvat helmikuulle.

Seuraavaksi rokotuksia on tarkoitus laajentaa ensin ikääntyneille ja riskiryhmäläisille sekä kevään kuluessa edelleen muille ryhmille.

Kyse on Pfizerin ja Biontechin kehittämästä rokotteesta, joka vaatii erityisen kylmän lämpötilan säilytystä ja kuljetusta varten. Tämän vuoksi sote-henkilöstön rokotuksia on Puumalaisen mukaan tarkoitus tehdä vain suuremmissa rokotuspisteissä, sillä jakelu pienempiin keskuksiin on liian riskialtista, jotta kylmäketju ei petä.

Euroopan unioni on sitoutunut ostamaan 300 miljoonaa annosta yhtiöiden rokotetta. Puumalaisen arvion mukaan annoksista 3,6 miljoonaa tulee Suomeen, joten kyseisestä sopimuksesta riittää rokote 1,8 miljoonalle suomalaiselle.

EU on tehnyt sopimuksen koronarokotteesta kaikkiaan kuuden valmistajan kanssa ja neuvottelee seitsemännestä.