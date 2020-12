Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallituksen suosio näkyy vain SDP:n kannatuksessa, joka sekin on laskusuunnassa. Perussuomalaiset otti marraskuussa ison loikan.

Ei auta hallituksen suosio ja näkyvä asema hallituspuolueena, ei omien keskeisten tavoitteiden eteneminen, eikä aktiivinen omien vaihtoehtojen esiin tuominen hallituksen sisällä. Vasemmistoliiton 7,2 prosenttia Ylen tänään julkistamassa mielipidemittauksessa hipoo historiallisia pohjalukemia. Eduskuntavaaleissa se oli 7,1 prosentin tulos vuonna 2015.

Ylen kannatusmittauksissa vasemmistoliitto on ollut tämän päivän lukua alempana vain kaksi kertaa, vuoden 2013 joulukuussa tasan 7 prosentissa ja 2011 syyskuussa 7,1 prosentissa.

Tänä vuonna vasemmistoliiton kannatus oli ylimmillään 8,7 prosenttia heinäkuussa. Nyt se on laskenut aina edellisestä mittauksesta viisi kuukautta peräkkäin.

Näkyvyydestä ja omien asioiden etenemisestä ei pitäisi kiikastaa. Vasemmistoliitto on profiloitunut loppukesästä asti ikääntyneiden työllisyydestä käytävässä keskustelussa pehmeiden keinojen puolustajana ja kritisoinut yksioikoista ajattelua pelkästä eläkeputken lakkauttamisesta.

Eduskuntaan saatiin puolueen pitkäaikainen tavoite oppivelvollisuuden laajentamisesta.

ILMOITUS

Koronaa Suomi on torjunut tehokkaasti, vasemmistoliitto siinä yhtenä aktiivisena hallituspuolueena myös. Taloudessakin Suomi on Euroopan kärkimaiden joukossa ja työttömyys on lisääntynyt vähemmän kuin pelättiin.

”Vastuullisuudelle” ei ole kysyntää



Ylen mittauksen suurin muutos oli perussuomalaisten nousu suurimmaksi 20,9 prosentin kannatuksella. Nousua siinä on edelliseen mittaukseen 1,4 prosenttiyksikköä. Kannatustaan hieman menettänyt SDP on nyt 20,6 prosentissa.

SDP piti suurimman puolueen paikkaa huhtikuusta asti. Juuri korona nosti sen keväällä selväksi ykköseksi, nyt epidemian vaikutus hallituspuolueiden kannatukseen näyttää päättyneen.

Gallup on karu myös kokoomukselle, jonka kannatus putosi 15,9 prosenttiin.

Perussuomalaiset vastustaa ainoana puolueena EU:n elvytyspakettia ja siitä on tullut myös johtava veroprotestin kanava. Ainoana omilla linjoillaan se on myös ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikassa, nyt myös oikeusvaltiossa. Se puree, vaikka perinteisiä ”vastuullisia” puolueita kuinka kiukuttaa.

Lisäksi mittausjaksolla näkyvä puheenaihe oli maahanmuuttajanuorten rikollisuus – siis väitetty rikollisuus, joka täytti perussuomalaisten somekanavat välittömästi.

Eilen eduskunnassa keskusteltiin opposition vaihtoehtobudjeteista. Voi kysyä, mitä hyödyttää rakentaa omaa vaihtoehtoa huolellisesti, järkiperäisesti ja tarkkoihin laskelmiin perustuen, kun tässä ajassa ei ole sellaiselle kysyntää, eikä äänestäjiä juuri liikuta, miten höttöiseksi populistien vaihtoehto voidaan osoittaa.

Harkimon puolue on kummajainen



Muista puolueista keskusta tuli hieman alas ja vihreät nousi hieman.

Yksi mysteeri löytyy mittauksen alapäästä. Hjallis Harkimoon henkilöityvä Nyt-liike nosti kannatustaan 0,6 prosenttiyksikköä. Käsittämättömiä puhuvan yleisjulkkis Harkimon puolueen kannatus on 2,2 prosenttia, vain 0,8 prosenttia vähemmän kuin pitkät perinteet omaavien kristillisdemokraattien.

Harkimon puolueen kannatus aiheuttaa lisää tuskaa muutenkin kannatuskriisissä olevalle kokoomukselle. Se ratkaisi vuonna 2019 eduskuntavaalien suurimman puolueen paikan SDP:lle ja voi ensi kevään kuntavaaleissa tehdä saman tempun vihreiden hyväksi Helsingissä,