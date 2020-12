Lehtikuva/Vesa Moilanen

Yhtiön yt-neuvottelujen jäljiltä työt ovat päättyneet yhteensä 800:lla Suomessa tänä vuonna.

Metsäyhtiö UPM on saanut jälleen yt-neuvotteluja päätökseen. Näiden seurauksena Suomesta päättyy yhteensä 181 työpaikkaa.

Suomalaisissa sellutehtaissa ja Suomen metsätoiminnoissa elokuussa aloitettujen yt-neuvottelujen päätteeksi UPM:n selluliiketoiminnasta vähenee 80 työpaikkaa ja UPM Metsästä 55 paikkaa.

Lisäksi globaaleista tukitoiminnoista vähennetään yhteensä 67 tehtävää, joista 46 on Suomessa. Nämä tehtävät liittyvät muun muassa it-toimintoihin, viestintään ja kestävään kehitykseen. Nämä yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin lokakuussa.

UPM:n yt-neuvotteluja on edelleen käynnissä.

130 miljoonan euron säästöjä haetaan

UPM on aiemmin tänä vuonna ilmoittanut useista toimenpiteistä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi eri liiketoiminnoissaan. Kaikkien toimenpiteiden odotetaan tuovan yhteensä 130 miljoonan euron vuotuisen kustannussäästön, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Yt-neuvottelujen jäljiltä on globaalisti vähennetty tänä vuonna reilut 1 000 työpaikkaa, joista Suomen osuus on reilut 800 paikkaa. Yt-neuvotteluja on kuitenkin yhä käynnissä, joten näiden vaikutus selviää vasta myöhemmin.

UPM on aiemmin ilmoittanut muun muassa sulkevansa pysyvästi Kaipolan paperitehtaan Jämsässä ja myyvänsä Walesissa sijaitsevan Shuttonin paperitehtaan. Kaipolan sulkeminen johti 448 työtehtävän päättymiseen.