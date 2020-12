Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kommentti: Petteri Orpo haastoi väkevästi Jussi Halla-ahoa ja palautti samalla uskon sivistysporvareihin.

Oikeusvaltiossa jäsenmaiden hallitusten pitää noudattaa lakia. Ne eivät saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä. Lisäksi kansalaisten pitää voida haastaa päätöksiä itsenäisesti toimivissa tuomioistuimissa.

Oikeusvaltion vastakohta on mielivaltainen ja ennalta ennustamattomaan hallintoon ja lainkäyttöön perustuva valtio. Sellainen, johon Unkari ja Puola ovat nykyisten hallintojensa aikana siirtyneet. Ne myös vastustavat EU:n uuden rahoituskehyksen ja elpymispaketin sitomista oikeusvaltioperiaatteeseen.

EU-johtajat yrittävät ratkaista tilannetta ensi viikon huippukokouksessa.

Myös Suomessa ollaan perimmäisten kysymysten äärellä, kun suurin oppositiopuolue perussuomalaiset tukee kiistassa Unkaria ja Puolaa, ja vähättelee koko oikeusvaltioperiaatetta – tai jopa halveksuu sitä, kuten kansanedustaja Jani Mäkelä äsken twiitissään.

Kaksi viikkoa sitten perussuomalaiset esittivät eduskunnan suuressa valiokunnassa, että Suomi ei tukisi Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden neuvotteluissa saavutettua neuvottelutulosta oikeusvaltiomekanismista.

Laitavasemmalla asti on oltu koko vuosi huolissaan kokoomuksen liukumisesta monissa asioissa perussuomalaisten kylkeen ja kyselty sivistysporvarien perään.

Nyt on annettava kiitosta, kun on sen paikka. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haastoi tiistaina eduskunnassa perussuomalaisia ja eritoten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa, kun keskustelussa oli EU:n elvytyspaketti. Aiemmin kokoomus on ollut erottamassa Viktor Orbánin Fidesz-puoluetta oikeiston europuolue EPP:stä.

Kokoomuksen kanssa voi olla politiikan sisältöasioista päinvastaista mieltä, mutta demokratian peruskysymyksissä se on luotettava puolue.

”Te olette valmiit katsomaan läpi sormienne…”



Tiistaina Orpo sanoi pitävänsä uskomattomana, että perussuomalaiset antoivat tukensa Puolan ja Unkarin vaateeseen oikeusvaltiomekanismin vesittämisestä.

– Te täällä vastustatte EU:n yhteisiä toimia, mutta te olette valmiita katsomaan läpi sormien sitä, että Orbánin lähipiiri vetää taskuihinsa EU-rahoja, meidän yhteisiä rahojamme. Te olette valmiit katsomaan läpi sormienne sitä, että näissä maissa, Puolassa ja Unkarissa, poljetaan ihmisoikeuksia, sananvapautta, demokratiaa, EU:n perusarvoja, länsimaisen demokratian perusarvoja. Minusta tämä on vaarallinen linja ja mielestäni suomalaisten on hyvä ymmärtää se, mille te olette tukenne antaneet, Orpo läksytti.

Halla-aho venkoili, että perussuomalaiset ei vastusta oikeusvaltioperiaatetta vaan periaatteen politisoimista. Hänen mukaansa Unkaria ja Puolaa halutaan rangaista ”oikeusvaltio”-sanaan vetoamalla, kun todellisuudessa kyse on siitä, että näiden maiden konservatiivinen politiikka ei satu miellyttämään.

Orpo kiisti, että Unkarissa ja Puolassa olisi kyse niiden konservatiivisesta politiikasta vaan siitä, että näissä maissa yksinkertaisesti rikotaan oikeusvaltioperiaatetta, sananvapautta rajoitetaan, puututaan tuomioistuimen toimintaan, tuomarien nimityksiin, keskeisiin demokratiaelementteihin.

– Ja se, että te annatte sille tukenne suuren valiokunnan linjauksissa, on minusta vaarallista. Siihen haluan puuttua ja kysyä: Näinkö te todella ajattelette? Mitä jos jonain päivänä Suomessa joku toimisi niin? Minusta se on pelottava ajatus.

Oikeusvaltio ”moraalihyvettä”



Perussuomalaisten iskulause kuuluu ”Suomi takaisin”. Aina vaan enemmän herättää ei huolta vaan pelkoa, että mihin, jos puolue pääsee valtaan. Kansanedustaja Vilhelm Junnila kutsui oikeusvaltioperiaatetta eduskunnassa ”moraalihyväksi” ja liitti talouspolitiikkaan liittymättömät ideologiset arvot sosialismiin.

Orpo vastasi, että ne talouspolitiikkaan liittymättömät asiat ovat oikeusvaltioperiaate, riippumaton tuomioistuin, demokratia, parlamentarismi, sananvapaus. Mitä tärkeämpää asiaa on? Sen jälkeen talouspolitiikalla ei ole mitään merkitystä, jos näistä arvoista luovutaan ja tingitään. Ei mitään merkitystä.

Saako jo sanoa: demokraattinen päätöksenteko on nostanut perussuomalaiset Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi uhkaamaan demokratian periaatteita.