Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kotosen mielestä tapahtuma näyttäisi korvaavan uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aiempina vuosina järjestämän mielenosoituksen.

Tampereella itsenäisyyspäivänä järjestettävää Suomi herää -mielenosoitusta voidaan tapahtumatietojen perusteella pitää etnonationalistisena ja äärioikeistolaisena, sanoo tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta.

– Voisi sanoa, että tapahtuman taustalla on aineksia perussuomalaisten radikaalimmasta siivestä ja etnonationalisteista, ääriliikkeitä tutkiva Kotonen sanoo STT:lle.

Etnonationalismi korostaa syntyperää kansakunnan perustana, ja siinä korostuu yhteys esi-isiin ja verenperintöön. Kyse on Kotosen mukaan biologisesta nationalismista tai rasismista.

Suomi herää -tapahtuma oli alun perin ilmoitettu järjestettäväksi Helsingissä, mutta kaupunki vaihtui koronatilanteen takia. Mielenosoituksen puhujiksi on ilmoitettu Tuukka Kuru, Tiina Wiik ja Terhi Kiemunki. Kuru ja Kiemunki vaikuttavat muun muassa Suomen Sisussa ja Kansallinen liittouma -nimisessä ryhmässä.

Kotosen mukaan Suomi herää näyttäisi korvaavan uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastasrintaliikkeen (PVL) aiempina vuosina järjestämän mielenosoituksen.

– Jonkinnäköinen jatkumo näyttäisi siihen olevan. Myös vastarintaliikkeen omat mediat ovat tätä mainostaneet, Kotonen sanoo.

– Tässä on selkeä linkki kansallissosialistien aikaisempaan marssiin myös retoriikaltaankin.

Rituaalit ovat aina olleet äärioikeistolle tärkeitä

Aiempina vuosina järjestettyä 612-kulkuetta ei tänä vuonna järjestetä. Tapahtuman määrittely on vuosien varrella herättänyt keskustelua. Järjestäjät ovat puhuneet ”kansallismielisyydestä” ja korostaneet kulkueen epäpoliittisuutta, mutta mediassa on kerrottu muun muassa alkuperäisten järjestäjien äärioikeistokytköksistä ja siitä, että kulkueeseen on osallistuttu PVL:n tunnuksin.

Kotonen sanoo, että siinä missä 612-kulkue mahdollisesti pyrki tekemään kansallismielisyydestä eri ryhmien välille pienimmän yhteisen nimittäjä ja puhuttelemaan isoja massoja, Suomi herää on selvästi avoimemmin äärioikeistolainen.

Kotonen sanoo, että mielenosoituksilla ja marsseilla on selvä merkitys äärioikeistolle.

– Rituaalit ovat aina olleet äärioikeistolle tärkeitä. Niillä näytetään yhtenäisyyttä ja voimaa, ja ne tuovat yhteen toimijoita kentän eri laidoilta.

PVL on nyt lakkautettu korkeinta oikeutta (KKO) myöten. KKO katsoi, että se on toiminut olennaisesti vastoin lakia ja loukannut tai pyrkinyt loukkaamaan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia. Kotonen sanoo, että PVL:n toiminta näyttäisi tällä hetkellä hajautuneen eri ryhmiin.

– Sellaista keskittynyttä ryhmää kuin PVL ei enää ainakaan toistaiseksi näyttäisi olevan. Aika näyttää, ryhmittäytyykö se jonkin muun järjestön alle.

Helsinki ilman natseja -ryhmä ei ole ilmoittanut muutoksista

Aiempina vuosina järjestetty Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on ilmoittanut tänäkin vuonna kokoontuvansa pääkaupungissa. Viime viikolla ryhmä ilmoitti sosiaalisessa mediassa kertovansa pian mahdollisista muutoksista.

– Tiedotamme uusien koronarajoitusten ja Suomi Herää -natsimarssin Tampereelle siirtymisen vaikutuksista mielenosoitukseemme ensi viikon alussa, ryhmä tviittasi lauantaina.

STT ei ole tänään tavoittanut järjestäjiä kommentoimaan, aiotaanko mielenosoitus yhä järjestää Helsingissä.