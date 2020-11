Ulkopuolisten talouskonsulttien vaikutusvalta on uhka demokratialle kunnissa. Pirkanmaan vasemmistoliitto vaatii avoimuutta ja tasapuolisuutta kuntien talouspäätöksiin myös koronakriisin oloissa. Päätökset täytyy tehdä avoimesti valtuuston jäseniä sitouttaen, ja vaihtoehtoja on punnittava aidosti. Lyhytnäköisen leikkauslinjan sijaan on nähtävä palvelujen arvo tulevaisuudelle.

Äskettäin Ylen MOT-ohjelma kertoi Perlacon-konsulttiyrityksestä, joka on tuottanut talouden tasapainottamisohjelmia yli 100 kuntaan eri puolilla Suomea. Ohjelmissa lähtökohtana on ollut palvelujen leikkaaminen, asiakasmaksujen korottaminen ja kunnan toimintojen yksityistäminen. Pälkäneläisen entisen kokoomuspoliitikon johtama yritys on tuttu myös Pirkanmaan kunnissa. Piirikokouksen mukaan on huolestuttavaa, että ratkaisut, joilla on selvä poliittinen tarkoitusperä, esitetään kuntapäättäjille objektiivisena tietona.

– Jos ulkopuolisia konsultteja käytetään, pitäisi heidän poliittiset kytkentänsä kertoa avoimesti, sanoo piirijärjestön puheenjohtaja Virva-Mari Rask.

Pirkanmaan Vasemmistoliiton mielestä kuntataloutta ei voi korjata vain yhdellä asialla, vaan on tehtävä yhtäaikaisesti useita toimivia asioita. On panostettava työllisyyteen, kunnan elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin. Lopulta näillä saadaan enemmän säästöjä kuin leikkauksilla.

– On perusteltua yrittää pitää kuntalaisten verorasitus kohtuullisena. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ei kuitenkaan pitäisi sulkea pois mitään työkalua, jos siten voidaan välttää leikkaukset esimerkiksi koulutukseen tai vanhuspalveluihin, toteaa piirijärjestön varapuheenjohtaja Johannes Asikainen.

Piirikokouksen mukaan esimerkiksi uutiset nuorten pahoinvoinnin oirehtimisesta kertovat lisäpanostusten tarpeesta paitsi koulutukseen, myös nuoriso- ja sosiaalityöhön.

– Palveluihin panostaminen tarkoittaa esimerkiksi pienempiä ryhmäkokoja kouluissa ja riittävä henkilökuntaa, mikä parantaa oppimistuloksia ja on tulevaisuuden kannalta kannattavaa, toteaa varapuheenjohtaja Johannes Asikainen.

Piirikokous kiittää lopuksi hallitusta kuntien tukemisesta korona-aikana ja valtionosuuksien parantamisesta.

– Valtion osuus on ollut tämä. Nyt on kuntien vuoro tehdä vakaata politiikkaa, jossa panostetaan peruspalveluihin, joissa ei lomauteta henkilöstöä, ja luodaan kuntiin tulevaisuuden näkymiä, toteaa puheenjohtaja Virva-Mari Rask.

Virva-Mari Rask jatkaa Pirkanmaan Vasemmiston johdossa



Pirkanmaan Vasemmiston syyspiirikokous 28.11. valitsi puheenjohtaja Virva-Mari Raskin Lempäälästä jatkokaudelle. Varapuheenjohtajiksi valittiin Johannes Asikainen Tampereelta ja Anne Lappalainen Orivedeltä.

Piirihallituksen jäseniksi valittiin Mira Nurmi ja Aila Toivonen Akaasta, Mirka Löf Hämeenkyröstä, Timo Rautanen Kangasalta, Esa Salminen Lempäälästä, Marko Honkanen ja Anne Nyman Nokialta, Leena Saarela Sastamalasta, Sanna-Maria Anttila, Airi Karjalainen ja Sinikka Torkkola Tampereelta, Ira Lod-Villberg Valkeakoskelta, Risto Viitanen Virroilta sekä Mika Koivula, Aki Leppänen ja Erkki Moisio Ylöjärveltä.

Varajäseniksi valittiin Nina Söderholm Lempäälästä, Jarno Tuohiniemi Nokialta, Timo Haapanen Sastamalasta sekä Ilkka Hirvi ja Atte Toikkanen Tampereelta.