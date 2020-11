Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Koronatartuntoja on raportoitu 618. Osa maakunnista tiukensi koronarajoituksia.

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 393.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 152 ihmistä, mikä on 18 enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on 19 ihmistä, mikä on kaksi vähemmän kuin keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronatautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Hieman aiemmin THL kertoi, että Suomessa on raportoitu 618 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnoista 184 on Helsingissä.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 908 tartuntaa, mikä on 1 960 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

ILMOITUS

Koronaepidemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu yhteensä 23 766 tartuntaa.

Kainuussa suositus enintään 10 hengen kokoontumisista sisätiloissa

Kainuu on tiukentanut koronarajoituksia maakunnan siirryttyä epidemian kiihtymisvaiheeseen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Kainuun kuntien koronaepidemian johto- ja tiedotuskeskus totesi eilen, että Kainuu on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Kainuun sote suosittelee Kainuussa enintään 10 henkilön kokoontumisia sisätiloissa ja kasvosuojainten käyttöä, jos turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää.

Pohjois-Suomen avi ei ole kuitenkaan ainakaan vielä muuttanut määräystään kokoontumisrajoituksista. Sen mukaan joulukuussa yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, kunhan THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ohjeita koronatartuntojen ehkäisemiseksi noudatetaan.

Pohjois-Suomen avi kuitenkin kehottaa ihmisiä noudattamaan Kainuun soten nyt antamaa suositusta. Lisäksi huomautetaan, että aiemmin annettua määräystä voidaan tarvittaessa muuttaa nopeallakin aikataululla.

Kainuun soten tiedotteessa kerrotaan, että maskia tai visiiriä tulee suositusten mukaan käyttää esimerkiksi joukkoliikenteessä ja julkisissa tiloissa, kaupoissa, kirkoissa, museoissa ja vastaavissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää.

Kainuun soten mukaan positiivisten tartuntojen osuus testatuista ihmisistä on 1,3 prosenttia. Kokonaisilmaantuvuus on puolestaan ylittänyt 20 tapausta 100 000 asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Kanta-Hämeen ennakoidaan siirtyvän ensi viikolla leviämisvaiheeseen

Kanta-Hämeessä annettiin myös uusia suosituksia, jotta maakunnan koronatilanne saataisiin käännettyä parempaan suuntaan. Kanta-Hämeen pandemiaryhmä ja maakunnan kuntajohtajat totesivat eilen, että maakunta on yhä epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta siirtymässä todennäköisesti ensi viikolla leviämisvaiheeseen.

Kanta-Hämeessä ei suositella järjestettäväksi yli 10 hengen yksityistilaisuuksia. Lisäksi yleisötilaisuuksissa suositellaan pidättäydyttävän yli 10 hengen tilaisuuksista. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 10 henkeä, jos niissä voidaan noudattaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ohjeita.

– Kantahämäläisille suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille tai leviämisvaiheen aikana alueelta muualle, tiedotteessa sanotaan.