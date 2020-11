All Over Press/Salvatore di Nolfi

Kesäkuussa 2012 Uefan silloinen puheenjohtaja Michel Platini toi julkisuuteen huiman hankkeensa järjestää vuoden 2020 jalkapallon EM-kisat 12 kaupungissa ympäri maanosaa. Kritiikkiäkin osakseen saanut suunnitelma oli ennennäkemätön. Perinteisesti arvokisat on aina järjestetty yhdessä tai kahdessa maassa.

Platinin mukaan kisojen jakaminen suurkaupungeille vähentäisi yksittäisille valtioille lankeavaa painetta rakentaa uusia stadioneita ja infrastruktuuria pelkästään kisoja varten. Jaetusta turnauksesta piti tulla Ranskan entisen supertähden visiossa koko maanosaa ennennäkemättömällä tavalla yhdistävä jalkapallojuhla.

Saman vuoden joulukuussa kaikki näytti suunnitelman kannalta vielä hyvältä, kun se taputettiin yksimielisesti eteenpäin Uefan päätöksentekoelimissä.

Kahdeksan vuotta myöhemmin korruptioskandaaleissa ryvettynyt ja Panaman papereihinkin nimensä saanut Michel Platini on unohdettu antisankari. Myös Platinin suuri visio on vaarassa romuttua.

Pandemiaksi nopeasti eskaloitunut koronavirusepidemia pakotti maaliskuussa Uefan siirtämään kisoja vuodella eteenpäin. Perussuunnitelma pysyi kuitenkin samana. Ottelut oli tarkoitus pelata edelleen Bakusta Dubliniin ulottuvassa suurkaupunkien verkostossa.

Tilanne mutkistui jälleen syksyllä, kun eräs kisojen isäntämaista lähti sotaretkelle. Azerbaidžan aloitti syyskuussa Turkin tuella hyökkäyksen Armenian hallitsemalle kiistellylle Vuoristo-Karabahin alueelle. Turkin on myös raportoitu värvänneen syyrialaisia ISIS-taistelijoita Azerbaidžanin tueksi.

Lokakuussa Uefa päätti keskeyttää väliaikaisesti maaottelujen pelaamisen Armeniassa ja Azerbaidžanissa sotatilan takia. Samalla myös toukokuulle 2021 Bakuun suunniteltu alle 19-vuotiaiden EM-lopputurnaus peruttiin. Sodan myötä alkuperäinen visio kansoja yhdistävästä turnauksesta on saanut yllensä murheellisen ironian kaavun.

Tällä hetkellä kisojen kohtalo on hämärän peitossa. Koronatilanteen kehittymistä ei osaa kukaan ennustaa ja rokotteen tuleminen markkinoille kestää varmasti vielä pitkään. Samalla otteluiden järjestäminen hyökkäyssotaa käyvässä maassa on täysin kestämätön ajatus.

Le Parisien -lehti ehti jo marraskuun alussa uutisoida Uefan etsivän kisoille uutta ja nimenomaan yhtä isäntämaata. Aviisin mukaan aiemmin kyseenalaisella tavalla MM-kisaisännyyden saanut Venäjä olisi jalkapallopäättäjien ykkösvaihto turnauksen järjestäjäksi. Uefa kiisti väitteet tuoreeltaan, mutta kattojärjestöstä myönnettiin yhden kisamaan vaihtoehdon olevan harkinnassa.

Aika tiimalasissa alkaa käydä vähiin. Azerbaidžanissa ei voi pelata ja Venäjä on vaihtoehtona lähinnä huonoa huumoria. Turnauksen pelaaminen yhdessä valtiossa lienee kuitenkin viisain ratkaisu. Koronaviruksen takia alkuperäinen suunnitelma 12 kisakaupungista ympäri Eurooppaa vaikuttaa erittäin huteralta. Uefalta odotetaan nyt järkeviä ja nopeita päätöksiä asiassa.

Vakiokupongilla seikkaillaan tuttuun tapaan Englannin sarjojen parissa. Valioliigan otteluista mielenkiintoisin on kohteen 2 Everton–Leeds. Kotijoukkue aloitti sarjan erinomaisesti, mutta edellisillä kierroksilla vauhti on hiipunut. Marcelo Bielsan luotsaama Leeds on puolestaan ollut liigan viihdyttävin joukkue ennakkoluulottoman pelitapansa vuoksi. Kohteeseen kotivoitto kakkosvarmistuksella.

Championshipissä Norwichin Teemu Pukki on löytänyt maalivireensä. Pukki osui viikolla Stokea vastaan kahdesti ja maalivire jatkuu lauantaina Coventryä vastaan. Varma ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 28.11. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), X(2), 1, X(2), 1, X(2), 2, 1, 1(X), 1, 1, 1(2).