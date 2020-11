Lehtikuva/Angela Weiss

Selvitys työntekijöiden oloista Ranskassa, Puolassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kertoo verkkokauppajätin myös estävän järjestäytymistä.

Amnesty International julkaisi tänään Amazon, Let Workers Unionize -selvityksen, josta käy ilmi, kuinka yhtiö kohtelee työntekijöitään Ranskassa, Puolassa, Iso-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa.

Koronapandemian myötä Amazon on tehnyt ennätystulosta. Samalla työntekijät kohtaavat entistä enemmän terveys- ja turvallisuusriskejä.

Maaliskuussa 2020 Amazon luopui työntekijöilleen asettamistaan tiukoista tuottavuustavoitteista, sillä niihin ei ollut mahdollista päästä turvallisesti ja koronaviruksen leviämistä samalla estäen. Vuoden loppua kohden tuottavuustavoitteet on kuitenkin otettu uudelleen käyttöön ainakin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa.

Puolassa Amazon ei ole suostunut keskustelemaan työntekijöidensä kanssa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä huolista pandemian aikana. Ranskassa turvallisuutta parantavia toimia ryhdyttiin edistämään vasta Solidaires-ammattiliiton oikeushaasteen jälkeen.

Pandemian vuoksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa työntekijöille alettiin maksaa vaarallisen työn lisää, joka kuitenkin peruttiin monissa maissa jo toukokuussa.

ILMOITUS

Ammattiliitot määritelty riskitekijäksi



Kaikilla on oikeus kuulua ammattiliittoon. Myös Amazon on julkisesti sanonut, että yhtiö antaa työntekijöiden kuulua liittoihin. Yhtiö on kuitenkin määritellyt ammattiliitot riskitekijäksi vuoden 2018 ja 2019 vuosiraporteissa. Amnestyn selvitys osoittaa, että Amazon on vaikeuttanut työntekijöiden yrityksiä järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti.

Yhdysvalloissa Amazon irtisanoi maalis- ja huhtikuussa työntekijöitä, jotka olivat puhuneet julkisesti terveyttä ja turvallisuutta uhkaavista työolosuhteista pandemian aikana. Isossa-Britanniassa GMB Union -ammattiliiton edustajia on uhkailtu oikeustoimilla, kun he ovat yrittäneet päästä Amazonin tiloihin rekrytoimaan uusia jäseniä. Puolassa Workers’ Initiative -ammattiliitto kertoi jäsentensä joutuneen kurinpitotoimien kohteeksi.

Yhtiö valvoo työntekijöiden some-tilejä



Amazon valvoo työntekijöitään myös heidän vapaa-ajallaan. Syyskuussa 2020 Vice News julkaisi tiedon, että Amazon seuraa työntekijöidensä yksityisiä Facebook-ryhmiä.

Amnesty on pyytänyt Amazonilta selvitystä asiattomasta valvonnasta ja tiedonkeruusta. Amazon ei vastannut selkeästi mihinkään kysymyksiin, vaan painotti, että päivittäiset keskustelut ja suora yhteys työntekijöihin on vahva osa Amazonin työkulttuuria.

Lokakuussa 2020 julkaistiin Amazonilta vuotaneita sisäisiä asiakirjoja, joiden perusteella vaikuttaa, että Yhdysvalloissa Amazon valvoo työntekijöiden sosiaalisen median tilejä ja analysoi niistä merkkejä aikeista järjestää lakkoja tai mielenilmauksia.

Asiakirjoista käy myös ilmi, että Amazon aikoo sijoittaa satoja tuhansia uuteen seurantateknologiaan voidakseen paremmin valvoa liittojen aiheuttamaa ”uhkaa”.

Amnesty vaatii Amazonia kunnioittamaan työntekijöiden oikeuksia.