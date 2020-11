Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Marraskuun viimeinen perjantai yrittää olla sekä yhtä Black Friday -kulutusjuhlaa että Älä osta mitään -päivä. Kumpikohan voittaa?

Korona tuo tällä kertaa vielä oman lisänsä vääntöön. Toisaaltahan koronaa pelkäävä kansa käy tekemässä vain välttämättömät ostokset. Toisaalta taas nyt kun harrastus-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet on ainakin pääkaupunkiseudulla kielletty, moni voi viihdyttää itseään kuluttamalla. Jos ei kauppoja kiertelemällä, niin ainakin verkossa.

Eli tilanne on fifty-sixty, jos nimittäin ihmiset toimivat sen suuremmin asioita ajattelematta, sillä fiiliksellä, jonka korona-ajan synnyttämä turhautuminen on luonut. Tuntuu että olemme tuuliajolla.

Onneksi sentään on tahoja, jotka yrittävät ohjata kansalaisia oikeaan suuntaan. Esimerkiksi Luonto-Liitto varoittelee Black Friday -ilmiöstä ja tarjoaa ratkaisuksi tämän perjantain viettoa ostamatta yhtään mitään.

Yhdysvalloissa Black Friday on kauppojen joulusesongin avauspäivä. Se on kuulemma suurin yksittäinen ostospäivä sikäläisille kaupoille. Kuluttajia houkutellaan roimilla alennuksilla ja pidennetyillä aukioloajoilla. Viime päivien mainossisällöt netissä ja postilaatikossa todistavat, että ilmiö on otettu täysillä käyttöön myös Suomessa. Mustana perjantaina, jota moni kauppa on venyttänyt useamman päivän mittaiseksi, kuluttaja voi tehdä ”hyviä kauppoja”, ostaa edullisesti kaikkea tarvitsemaansa. Ennen ostamista kannattaa kuitenkin pysähtyä hetkeksi miettimään noita sanoja ”kaikkea tarvitsemaansa”.

”Ylikuluttaminen johtaa metsäluonnon köyhtymiseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen sekä luonnonvaraisten lajien elintilan kaventumiseen. Nyt tarvitaan toimia niin päättäjiltä kuin kansalaisilta. Tärkeintä olisi kysyä itseltään, mikä saa ostamaan ja miksi, mitkä asiat tuovat oikeasti onnea – ja pysyvää sellaista”, ohjeistaa Luonto-Liitto.

Maailman ylikulutuspäivää vietettiin 22.8. Se oli koronapandemiasta johtuen yli kolme viikkoa myöhemmin kuin vuonna 2019. Luonto-Liiton mukaan tämä osoittaa, että kulutuksen muuttaminen on mahdollista lyhyessäkin ajassa, kun on pakko. Samaan voidaan päästä vastuullisella kuluttamisella.

Kun halutaan konkreettisesti esitellä vastuullista kulutustasoa, jalustalle nostetaan viime vuosisadan puolivälin tai vähän sen jälkeinen kulutustaso ja elämäntyyli. Nuorilla polvilla ei tuosta ajasta ole muistikuvia. Vähän vanhemmilla on. Olihan se niukkaa, mutta tuskin sen onnettomampaa.

Monestihan kuluttaminen rinnastetaan onneen. Ostamalla sitä ja tätä perheesi nauraa ja rakkaus kukkii. Mutta ehkäpä onnea ja merkitystä elämäänsä saa sittenkin kuluttamalla niukasti ja säästämällä aina kun vain voi.

Jonnekin menneiden vuosikymmenten kuluttamiseen meidän on vielä pakko palata, sillä jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin lähes neljän maapallon luonnonvarat.

